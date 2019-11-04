Индийский Renault Duster могут привезти в Россию

Пока российские покупатели продолжают ждать второе поколение Renault Duster, уже несколько лет продающееся в Европе, ходят слухи, что в 2020 году до нашей страны доберется индийская версия этой модели. Индийский офис «Рено», не имея возможности запустить на рынок «второй» Duster, создал некое подобие второго»Дастера», которое внешне и технически практически не отличается от первого.

Среди изменений, произошедших с индийским обновленным «Дастером», можно выделить: появление рельефного капота, других фар со светодиодными ДХО, хромированной радиаторной решетки, 2-цветного бампера с «защитными» пластинами и других небольших доработок.

Техническая сторона внедорожника – не изменилась. Это тот же 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 106 «сил» с 5-ступенчатой МКПП или вариатором и 1,5-литровый «дизель» на 85 и 110 «скакунов» с «механикой» или «роботом».

Информации о том, когда до России наконец-то доедет полноценная новая генерация Renault Duster, пока нет.