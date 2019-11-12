Hyundai выпустит новый дешёвый седан Aura

Компания Hyundai готовит к выходу преемника своей доступной модели Xcent. Новинка будет представлять собой компактный седан, который назовут Aura. Сборкой автомобиля займется предприятие в Индии. В качестве рынков для новинки выступит Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии.

Технические подробности по новому Hyundai Aura пока держатся в секрете. Накануне в Сети появился тизерный видеоролик, на котором был показан только шильдик новой модели. Тем не менее, предполагается, что новинка в визуальной составляющей многое почерпнет от хэтчбека Grand i10 Nios.

Что касается силовых агрегатов, то ими могут оказаться 1,2-литровый «атмосферник» Kappa на 83 «силы» и 1,2-литровый турбодизель U2 CRDi на 75 «скакунов». Связку обоим составит как МКПП, так и роботизированная коробка передач с одним сцеплением.

Официальный дебют нового Hyundai Aura состоится в ближайшие месяцы. Цены на новинку не анонсированы, но ожидается, что они составят примерно 550 – 800 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту в зависимости от комплектации .