Цены на Skoda Karoq для РФ объявят 11 декабря

Компания Skoda обещает назвать цены на свой новый кроссовер для России под названием Karoq уже 11 декабря. Накануне на официальном сайте чешского бренда в РФ появился таймер, отсчитывающий время до дебюта этой модели. По предварительной информации, первые автомобили доберутся до дилеров в январе-феврале 2020 года.

Напомним, что мировая премьера компактного кроссовера Skoda Karoq состоялась в мае 2017 года. «Паркетник» спроектирован на архитектуре MQB.

В Европе эта модель продается с бензиновыми 1,5-литровым турбированным мотором на 150 лошадиных сил, а также с 1-литровым турбоагрегатом на 115 «скакунов». Дизельная линейка двигателей представлена 1,6-литровым TDI на 115 «сил» и 2-литровым TDI на 150 или 190 л.с. Связку всем агрегатам, кроме топового «дизеля», составляет 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» DSG. Версия со 190-сильным мотором продается исключительно с DSG-7.

Информации о том, с какими двигателями будут продавать Karoq в России, пока нет, как и о ценах на кроссовер, который точно будет дешевле модели Kodiaq (от 1 миллиона 457 тысяч рублей).