Chery рассказала, когда Exeed появится в России

Представители компании сообщили, что на отечественный рынок ожидаемый паркетник модели Chery Exeed выйдет только в третьем квартале будущего года.

В настоящий момент модель проходит процедуру сертификации, на которую уходит много времени. Напомним, что документ под названием ОТТС необходим для того, чтобы компания имела возможность на официальном уровне реализовывать свои транспортные средства на территории страны.

Презентация премиального кроссовера состоялась в рамках Шанхайского автосалона. Модель получила нестандартный дизайн, а также мощный мотор на 1.6 литра, форсированный до 190 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 7 ступеней. В смешанном цикле на 100 километров пути потребуется 6.3 литра топлива.

В продаже будут доступны машины как с полным, так и с передним приводом. Клиренс составляет 16 см. Сколько будет стоить кроссовер в России, и какие будут представлены комплектации, пока не сообщается.