Автомобили Skoda в России стали дешевле на 215 тысяч рублей

Компания Skoda объявила о специальных условиях при приобретении автомобилей марки в России.

В рамках последних маркетинговых акций стоимость модели Octavia, например, снизилась на сумму до 192 тысяч 400 рублей, лифтбэка Rapid – до 128 тысяч 100 рублей, а Superb и Rapid – до 215 тысяч и 206 тысяч 500 рублей соответственно.

Как стало известно редакции Daily-Motor.Ru от представителей пресс-службы чешской марки, до конца ноября кроме действующих маркетинговых акций на весь модельный ряд Skoda в России будут действовать и дополнительные скидки на сумму до 130 тысяч рублей, доступные для участников программ утилизации и Trade-in.