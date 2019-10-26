«ТурбоНива»: С «нуля» до 100 км/ч за 2,3-секунды!

Украинские блогеры с канала «KievRacer» совместно с польским ателье VTG представили свою версию внедорожника «Нива», способную разгоняться с места до первой «сотни» всего за 2,3-секунды. Автомобиль, получивший название Lada Niva LSx Turbo 4×4, визуально практически не отличается от стокового внедорожника, но едет так, как «Ниве» и не снилось бы.

Главная заслуга такой невероятной прыти – конечно же двигатель. Под капот «ТурбоНивы» установили 6,4-литровый доработанный мотор от Chevrolet Corvette, выдающий 1250 лошадиных сил мощности, который при желании можно «чипануть» до 2500 «лошадок».

Ходовая часть также не имеет ничего общего со стандартным внедорожником: передний мост заимствован у того же Chevrolet, а задний – у пикапа Ford. Рулевое управление – «спасибо BMW». Что до интерьера, то он также подстать техническим характеристикам – динамичен и спортивен.