Самый дешевый кроссовер Toyota вышел в продажу

Самый доступный в линейке SUV японской марки Toyota вышел в продажу. Речь идет о модели под названием Yaris LX, которая уже доступна во всех дилерских центрах бренда в «Поднебесной» в трех комплектациях.

Длина «приподнятого» хэтчбека Yaris, оснащенного черным пластиковым внедорожным обвесом, составляет 4160 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1520 мм, а размер колесной базы равен 2550 мм. Автомобиль спроектирован на платформе удлиненного хэтча Yaris L.

«Паркетник» получил массивную 6-угольную решетку радиатора, модернизированную головную оптику, другие бамперы с серебристыми накладками и увеличенный дорожный просвет.

В интерьере новинки расположилась обновившаяся передняя панель с «парящим» сенсорным дисплеем «мультимедийки» над центральной консолью, а также кожаные сиденья с контрастной прострочкой.

Приводит в движение городской кроссовер Toyota Yaris LX 1,5-литровый атмосферный двигатель с индексом 7NR-FE мощностью 107 лошадиных сил, сочетающийся с бесступенчатым вариатором Aisin. Привод – только передний.

Стоимость новинки на китайском авторынке стартует с отметки в 89 тысяч 800 юаней или 810 тысяч рублей по текущему курсу. За «топовую» комплектацию автомобиля просят 103 тысячи 800 юаней или 938 тысяч рублей.