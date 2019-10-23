Представлен новый кроссовер Suzuki Hustler

На Токийском автосалоне 2019 года (Tokyo Motor Show) состоялась официальная премьера нового кроссовера компании Suzuki под названием Hustler. Новая генерация этой модели, выпускаемая с 2013 года, получила более квадратные формы кузова и третье боковое окно, но, в целом, визуально практически не отличается от предшественника.

Напомним, что первая генерация Suzuki Hustler была построена на платформе модели Wagon R, являясь симбиозом кроссовера и сити-кара.

В новом Hustler, в отличии от внешнего облика, внутреннее убранство получило более значимые перемены. В интерьере автомобиля появились два цветных дисплея, одним из которых является экран мультимедийной системы, а второй – приборной панели. В отделке использованы более качественные материалы, а пол багажного отделения получил прорезиненное покрытие.

Длина нового поколения Suzuki Hustler составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм, а высота – 1680 мм.

Приводит в движение новинку прежняя линейка, состоящая из 0,66-литровых атмосферных и турбированных агрегатов, сочетающихся со 48-вольтовым стартер-генератором и системой рекуперации кинетической энергии. В качестве трансмиссии предложен исключительно вариатор. Привод – только полный.

Информации о том, когда новый Suzuki Hustler выйдет в продажу, пока нет.