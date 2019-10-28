Первая партия обновленных Lada 4×4 сошла с конвейера

Компания «АвтоВАЗ» готовится к запуску в продажу обновленной версии внедорожника Lada 4×4. Первая партия рестайлинговых «Нив» сошла с конвейера на прошлой неделе, сообщает «Лада.Онлайн».

«На этой неделе собрали партию ПСП (предсерийное производство) Lada 4×4 с новым салоном. Пластик уже однотонный, в общем, всё уже смотрится товарно», – рассказал источник внутри «АвтоВАЗа».

Напомним, что первоначально выпуск обновленной Lada 4×4 планировался до конца этого года. Основные изменения коснутся интерьера автомобиля, где появится новая «приборка», другой центральный тоннель, модернизированные сиденья, обновленный дизайн заднего ряда с тремя подголовниками и формованным потолком.

Технических перемен в новой Lada 4×4 не произойдет. Из доработок, коснувшихся техники, можно отметить: появление антенны на крыше, модернизированного отопителя в салоне и новых уплотнителей в дверях и багажнике.

В качестве двигателя обновленная Lada 4×4 по-прежнему будет использовать 1,7-литровый атмосферный агрегат, выдающий 83 лошадиные силы. Пару ему составит 5-ступенчатая МКПП.

Цены на обновленную Lada 4×4 объявят ближе к началу реализации этого автомобиля. Произойти это должно уже в начале 2020 года.