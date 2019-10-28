Обновленный Haval H6 Coupe вышел в продажу

Китайский автогигант Great Wall вывел в продажу обновленную версию кросс-купе Haval H6 с приставкой Coupe. Первые товарные автомобили уже добрались до дилеров марки «Хавэйл» в «Поднебесной».

По сравнению с предшественником реформенный H6 Coupe получил лишь незначительных изменений в дизайне кузова. Наибольшим переменам подвергся интерьер модели, где появилась новейшая мультимедийная система с сенсорным дисплеем, а сама отделка салона была выполнена из более качественных материалов. Расширился и список опционального оснащения кроссовера.

Приводит в движение новый H6 Coupe от Haval прежний 1,5-литровый двигатель с турбиной, выдающий 169 лошадиных сил мощности. В связке с ним работает 7-диапазонная роботизированная коробка передач. Привод может быть как передним, так и полным.

В арсенал автомобиля вошли: адаптивный круиз-контроль, камеры кругового видеообзора, система удержания в полосе движения и система автоматического торможения.

С обновлением новый Haval H6 Coupe стал дешевле. За кросс-купе в Китае теперь просят от 79 тысяч 900 юаней до 106 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 723 тысячи – 967 тысяч рублей по текущему курсу.