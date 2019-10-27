Новый Toyota RAV4 уже добрался до дилеров в России

Компания Toyota, объявившая старт приёма заказов на новое поколение своего популярного кроссовера RAV4 в России, начала завозить первые экземпляры этой модели к дилерам. Накануне в Сети появились фотографии первых машин, поступивших в автосалоны марки для тест-драйвов.

Напомним, что новая генерация Toyota RAV4 собирается на мощностях предприятия в Санкт-Петербурге, где до недавнего времени выпускали его предшественника.

Стоимость базовой комплектации кроссовера с 2-литровым двигателем на 150 «сил» и 6-ступенчатой «механикой» составляет от 1 миллиона 756 тысяч рублей.

За «топовую» версию нового RAV4 просят 2 миллиона 661 тысячу рублей. В максимальном исполнении кроссовер комплектуется 2,5-литровым 200-сильным агрегатом, сочетающимся с 8-диапазонным «автоматом».