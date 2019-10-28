Кроссовер Lifan X70 возвращается в Россию

Компания Lifan возвращает в Россию кроссовер X70, реализация которого была приостановлена в мае текущего года. В нашей стране будут продавать автомобили, выпускаемые в Китае.

Модель X70 предложат в пяти комплектациях, стоимость которых составит от 989 тысяч до 1 миллиона 159 тысяч 900 рублей. По сравнению с локализованной моделью, продававшейся в РФ ранее, кроссовер подорожал на 70 тысяч рублей.

Техническое оснащение китайского вседорожника с возвращением не изменилось. Он по-прежнему комплектуется 2-литровым атмосферным двигателем, отдача которого составляет 136 «лошадок». Связку агрегату составляет 5-ступенчатая МКПП или вариатор. Привод – только передний.

Напомним, что до конца 2018 года кроссовер Lifan X70 собирали на мощностях завода Derways в Карачаево-Черкессии, который в итоге был признан банкротом.