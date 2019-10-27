Как будет выглядеть эксклюзивная Lada Vesta с вариатором

Группа «Biznes Lada» в социальной сети «VK» опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала экстерьер и интерьер седана Lada Vesta в комплектации Exclusive. Данная версия «Весты» оснащена бесступенчатой вариаторной трансмиссией.

Под капотом эксклюзивной Lada Vesta ST Exclusive установлен 1,6-литровый мотор Renault H4Mk, выдающий 113 лошадиных сил мощности. Связку ему составляет вариатор Jatco с индексом JF015E.

Новая модификация «Весты», продажа которой начнется уже в ближайшее время, отличается от привычных седанов с МКПП или «роботом» АМТ новым сине-голубым цветом «Дайвинг» с эффектом «металлик», усиленной тонировкой задних стекол, наличием антенны на крыше в форме «плавника», хромированной насадки выхлопа, оригинальных 2-цветных литых колес и складывающихся зеркал заднего вида, покрытых черным лаком.

В интерьере 4-дверки можно заметить углубленные подстаканники, кожаное рулевое колесо с кнопкой обогрева, кулису вариатора, выполненную из пластика, с глянцевой вставки сверху и ободком цвета «под алюминий». Стойки и потолок стали черными, а стеклоподъемники получили автодоводчик.

Как пишет «Российская Газета», в продажу новая Lada Vesta AT поступит уже в ноябре. Вариатор будет предлагаться как в обычных седанах и универсалах, так и на кросс-версиях этого семейства с приставкой Cross.