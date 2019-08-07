Опубликованы фото старых «Жигулей» с АКПП от General Motors

В бельгийском городе Лир работает музей, посвященный автомобилям. Название музея: Abarth Works Museum, а принадлежит автогонщику Гаю Моренхуту. Не так давно в коллекции музея появился весьма интересный экземпляр, который выпускался в СССР.

Речь идет об автомобиле ВАЗ-2103, оснащенном автоматической трансмиссией. Машина прошла процедуру реставрации, которую осуществляют представители самого музея, и выглядит вполне презентабельно.

Это экспортный автомобиль, который продавался за рубежом под названием Lada 1500S Automatic. Машина комплектовалась 3-диапазонным «автоматом» с индексом 3L30, который выпускался американской компанией General Motors во Франции. Сборка таких коробок осуществлялась с 1969 по 1998 год. Ставили такие трансмиссии на европейские, американские и даже японские автомобили 70-х – 90-х годов выпуска с продольным расположением двигателя и задним приводом.

Напомним, что автомобиль ВАЗ-2103 «Жигули» серийно выпускался на Волжском заводе с 1972 по 1984 годы. Заднеприводный седан был разработан на базе Fiat 124. Автомобиль широко экспортировался и имел большую популярность в странах Запада.