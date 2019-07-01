Обновленный внедорожник Haval H9 вышел в продажу

Китайский концерн Great Wall приступил к продажам на местном авторынке обновленной версии внедорожника H9. Флагманская модель получила ряд визуальных отличий от предшественника, а также обзавелась расширенным списком опций.

Вседорожник оснастили модернизированной решеткой радиатора с двумя горизонтальными секциями, переработанными бамперами, модернизированной оптикой, а также другими блоками «противотуманок» и задних фонарей.

Габариты рамного внедорожника практически не изменились: длина – 5090 мм, ширина – 1926 мм, высота – 1900 мм, колесная база – 2800 мм.

В движение новый Haval H9 будет приводить пока исключительно 2-литровый турбированный агрегат на 251 лошадиную силу, крутящий момент которого равен 385 Нм. Связку ему составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод – только полный.

Стоимость нового Haval H9 в «Поднебесной» составляет от 231 тысячи 800 юаней или 2 миллионов 200 тысяч рублей. На российском авторынке сейчас доступен дореформенный кроссовер, за который просят от 2 миллионов 532 тысяч рублей.