В России отзывают почти 500 кроссоверов Audi Q5

Компания Audi отзывает в России 486 единиц кроссоверов Q5, реализованных в период с 2018 по 2019 год, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной сервисной кампании является то, что в отдельных случаях главный тормозной цилиндр может не соответствовать спецификациям, что со временем рискует вызвать возникновение неисправности главного тормозного цилиндра.

Уполномоченные представители ООО «Фольксваген Груп Рус», являющиеся официальными представителями компании Audi на российском авторынке, оповестят всех владельцев отозванных машин о необходимости посещения ближайшего дилерского центра для проведения ремонтных работ с их автомобилями.

На отозванных автомобилях будет проведена проверка главного тормозного цилиндра, и, в случае необходимости, его замена. Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель.