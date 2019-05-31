«АвтоВАЗ» выпустит грузовой фургон на базе Lada Granta FL

Накануне в Сети были опубликованы фотографии официальной рекламной брошюры будущей модели компании «АвтоВАЗ». Снимки новинки опубликовала группа «Lada Granta FL клуб» в социальной сети «VK».

Судя по изображениям, речь идет о специальной модификации «Гранты» под названием «Грузовой фургон», созданной на базе рестайлинговой модели FL. Автомобиль представляет собой 2-дверную машину с кузовом объемом 6,4 кубометра и специальной надстройкой, которая позволит перевозить в верхней части легкового грузовика длинномерные вещи.

Для такого автомобиля «АвтоВАЗ» предложит две версии двигателей – 8- и 16-клапанные 1,6-литровые агрегаты с отдачей в 87 и 106 лошадиных сил соответственно. Связку им составит исключительно 5-ступенчатая МКПП.

Других подробностей относительно данной модели пока нет. Ожидается, что часть из них станет известна уже в этом году. Предварительная дата старта производства грузового фургона – конец 2019 – начало 2020 года.