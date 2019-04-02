«УАЗ» выпустит бюджетные аналоги LC Prado и Gelandewagen

Российский автомобильный концерн «УАЗ» объявил о планах по выпуску бюджетных аналогов популярных премиальных внедорожников Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz G-Class.

В ходе беседы с журналистами руководитель Sollers Вадим Швецов сообщил о том, что стоимость так называемого «российского Прадо» составит порядка 1 миллиона 500 тысяч рублей.

По словам топ-менеджера, целью Ульяновского автозавода является выпуск российской версии Toyota LC Prado, имеющий свойства японского внедорожника, но продающегося по российской цене.

Ожидается, что новый внедорожник от «УАЗ» будет представлен в 2020 или 2021 годах. Автомобиль выйдет в рамках обновления модельного ряда компании и будет спроектирован на новой единой модульной платформе.

Кроме того стало известно, что в планы «УАЗ» также входит создание дешевого аналога Mercedes- G-Class, который будет спроектирован на базе УАЗ «Хантер». Приблизительная стоимость автомобиля составит 1 миллион рублей.

Обе новые модели получат 4-рядные двигатели, созданные совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEF.