«УАЗ» начал продажи новой версии «Буханки» – Комби Трофи

Компания «УАЗ» приступила к продажам на российском авторынке новой версии своей легендарной модели «Буханка». Новая модификация получила название «Комби Трофи». Доработанный вариант отечественного «вездехода» призван форсировать экстремальное бездорожье.

Автомобиль спроектирован на платформе УАЗ «Комби». Новинка получила защитную окраску кузова, штампованные колеса черного цвета, экспедиционную корзину, расположенную на крыше, а также ведущую к ней лестницу.

В опциональный арсенал новой «Буханки» Трофи вошли: подогрев передних сидений, раздвижные форточки, новые дверные ручки, а также ключ зажигания, которым также можно открывать и двери автомобиля.

Из других доработок «Буханки» Трофи по сравнению со стандартной моделью можно выделить: покрышки BFGoodrich R15 225/75 и мосты «Спайсер» с блокировкой дифференциала.

Стоимость автомобиля с учетом всех спецпредложений стартует с отметки в 656 тысяч 910 рублей.