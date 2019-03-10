Уникальный ВАЗ “Бора” с открытым верхом оценен в 1,2 млн рублей

Одна из малоизвестных модификацией знаменитой «Нивы» – экспериментальный внедорожник ВАЗ 21 Бора выставлен на продажу. Стоимость опытного образца этой модели, так и не добравшегося до конвейера, составляет, согласно объявлению, 1 миллион 234 тысячи рублей.

Всего таких автомобилей было выпущено только два. Презентация концепта «Бора» состоялась в 1995 году на специальном мероприятии в ОАЭ, после которого в России остался только один внедорожник. После закрытия проекта он был передан в частные руки.

Сообщается, что машина находится на ходу и полностью исправна. Приводит в движение внедорожник 1,6-литровый двигатель от оригинальной «Нивы», сочетающийся с 4-ступенчатой МКПП и системой полного привода.

Кстати, ездить на этой машине по общественным дорогам нельзя, поскольку у автомобиля нет ПТС, поэтому для того, кто решится на ее покупку, автомобиль будет представлять лишь коллекционную ценность.