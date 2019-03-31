Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором

В Сеть утекли шпионские фотографии обновленного Renault Duster 1 поколения, предназначенного для индийского авторынка.

Напомним, что в России реформенный «Дастер» первой генерации продается уже достаточно давно. По сравнению с нашей версией этой модели индийская модификация получила множество изменений, в том числе и визуальных.

Так, несмотря на камуфляж, на прототипе можно увидеть новые фары со светодиодными полосами ДХО, а также другую решетку радиатора и переработанный капот.

Согласно информации, опубликованной индийским изданием Indianautosblog, интерьер индийского обновленного «Дастера» обзаведется более качественными материалами отделки, а также новым мультимедийным комплексом с возможностью управления автомобилем через приложение на смартфоне. В базовый арсенал внедорожника будет включен задний парктроник и две подушки безопасности.

В моторную линейку нового Renault Duster должны войти дизельный 110-сильный агрегат и 1,5-литровый бензиновый двигатель на 106 сил. От 1,5-литрового 85-сильного дизельного агрегата dCi было решено отказаться. Связку моторной линейки составит роботизированная коробка передач, 6-ступенчатая МКПП или «вариатор». Полный привод предложат только для покупателей дизельной модификации.

Продажи обновленного Renault Duster на индийском авторынке стартуют весной 2020 года.