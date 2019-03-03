Гибридный Ford Mustang выехал на первые тесты

Компания Ford выкатила на первые тестовые испытания новую версию своего маскл-кара – Mustang.
Фотографии прототипа гибридного «Мустанга» опубликовало американское издание Motor1.
Судя по снимкам, визуальных изменений в новой версии спорткара «Форд» будет мало, а большая часть перемен произойдет под капотом.
Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Предполагается, что приводить в движение автомобиль будет гибридная силовая установка, сопоставимая по характеристикам с известным для этой модели мотором V8.
Презентация гибридного Mustang состоится не раньше дебюта нового поколения этой модели, который запланирован на 2020 год.