Гибридный Ford Mustang выехал на первые тесты

Компания Ford выкатила на первые тестовые испытания новую версию своего маскл-кара – Mustang.

Фотографии прототипа гибридного «Мустанга» опубликовало американское издание Motor1.

Судя по снимкам, визуальных изменений в новой версии спорткара «Форд» будет мало, а большая часть перемен произойдет под капотом.

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Предполагается, что приводить в движение автомобиль будет гибридная силовая установка, сопоставимая по характеристикам с известным для этой модели мотором V8.

Презентация гибридного Mustang состоится не раньше дебюта нового поколения этой модели, который запланирован на 2020 год.