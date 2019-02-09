Volkswagen убавил мощность Teramont для России

Компания Volkswagen снизила мощность своего кроссовера Teramont, оснащенного 3,6-литровым мотором V6.

Согласно информации, внесенной в сертификат Одобрения типа транспортного средства этой модели (ОТТС), данный двигатель дефорсирован до 249 л.с. при прежних 360 Нм крутящего момента в угоду российскому налоговому законодательству. Масса внедорожника выросла с 2105 до 2125 кг.

В обновленном ОТТС также значится другой двигатель, который остался без изменений. Это 2-литровая турбочетверка TSI мощностью 220 лошадиных сил.

249-сильная версия Volkswagen Teramont доберется до автосалонов марки в России в течение этого года.