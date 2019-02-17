Обновленный Renault Captur начнут выпускать летом

Компания Renault назвала дату старта производства обновленной версии своего кроссовера Captur (не путать с российским Kaptur, так как это абсолютно разные модели).

Рестайлинговый Captur встанет на конвейер уже летом этого года. В качестве платформы для новинки выступит архитектура CMF-B, на которой французы также собирают компактную модель Clio.

Ожидается, что в плане дизайна новинка сохранит общую стилистику, но при этом должны измениться ее пропорции: передние стойки с лобовым стеклом будут сдвинуты немного назад, а капот удлинится. Переднюю часть кроссовера выполнят в стиле свежих Clio, Megane, Koleos.

В моторную гамму обновленного «паркетника» могут войти 1-литровый 3-цилиндровый агрегат и 4-цилиндровый 1,3.

Официальная презентация рестайлингового Renault Captur состоится на автосалоне в Женеве в марте этого года (Geneva Motor Show-2019).