Новый кроссовер Nissan Kicks отправит «на пенсию» Terrano

Компания Nissan анонсировала скорый выход на рынок Индии своего нового кроссовера Kicks, который в будущем может добраться и до России.

Презентация этой модели состоялась в 2016 году, а с сегодняшнего дня помимо Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Китая и Канады «паркетник» стал доступен и в Индии.

Стоимость нового Kicks, созданного на базе Terrano (платформа B0), в стартовой комплектации составляет 955 тысяч рупий или 890 тысяч рублей, в то время как цена донора (Террано) составляет минимум 999 тысяч рупий или 931 тысячу рублей. Судя по всему, в скором времени «Террано» и вовсе отправят «на пенсию», а его место полноценно займет более современный соплатформенник.

Индийский “Кикс” оказался немного крупнее версий для других стран. Длина кросса выросла на 89 мм – до 4384 мм. Колесная база увеличилась на 53 мм – до 2 673 мм. Клиренс подрос на 10 мм – до 210 мм.

Дизайн автомобиля также слегка модернизировали. Кроссовер получил другие бамперы и изменившуюся решетку радиатора, а салон и вовсе практически не имеет ничего общего с бразильским “Киксом” и другими версиями этой модели.

Моторы индийскому Kicks достались от местных Renault Duster и Captur – это 1,5-литровый бензиновый агрегат H4K на 106 лошадиных сил и 1,5-литровый «дизель» на 110 «скакунов». Связку первому составляет 5-ступенчатая МКПП, а второму 6-скоростная «механика».