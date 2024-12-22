Растопить лед на стеклах автомобиля можно незаменимым ингредиентом для готовки

Для многих автомобилистов зимой каждый день ассоциируется с назойливой необходимостью чистки стекол своей машины от наледи. Для того, чтобы быстрее начать движение, кто-то решает эту проблему приобретением дорогостоящих спреев-размораживателей, а кто-то делает все по старинке и просто счищает наледь специальной лопаткой, попутно царапая стекла.

Но существует один способ, который позволяет не использовать два этих неидеальных метода. И для него необходим один важный ингредиент, который все используют в готовке.

Речь идет о поваренной соли. Именно она способна позволить автовладельцу справиться с толстым слоем льда, не прибегая ни к использованию спреев-размораживателей, ни к скребку.

Раствор для размораживания стекол готовится следующим образом: две столовые ложки соли добавляется в стакан теплой воды и размешивается.

Затем получившуюся смесь можно добавить в любой домашний пульверизатор и распылить раствор на обледенелые стекла машины.

Спустя пару минут, после попадания на лед, он начнет растворять его, а за счет того, что ионы соли снижают температуру кристаллизации воды, стекло, на котором останется этот раствор, еще какое-то время не покроется наледью.