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На каком автомобиле должен ездить мужчина, чтобы привлечь внимание женщины?

От: Алиса Шашкова
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Спорткары, премиальные кроссоверы и классические ретромобили – все они так или иначе привлекают внимание женского пола. Но учитывает ли женщина марку и модель машины, когда выбирает жениха? В этом вопросе решили разобраться бельгийские социологи. Спойлер: обошлось без Ferrari и Bentley.

Согласно результату опроса, 51 процент респонденток из Бельгии подтвердили, что действительно обращают внимание на каком автомобиле передвигается их потенциальный партнер. Приняв во внимание этот факт, аналитики задали бельгийским дамам, вошедшим в данную категорию, вопрос о том, машина какой марки максимально предпочтительна для их потенциального будущего супруга. Оказалось, что в лидерах находятся «немцы».

77 процентов опрошенных женщин ответили, что видят своего суженого за рулем автомобиля с четырьмя кольцами (Audi). На втором месте расположились машины компании Mercedes-Benz (71%), а тройку замкнула продукция бренда Volkswagen (68%). 

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Меньше всего шансов быть замеченными бельгийскими представительницами «слабого» пола у владельцев моделей Skoda (9%), BMW (7%) и Mini (5%).

Примечательно, но аналогичное исследование было проведено и среди женщин в США, и его результаты кардинально отличаются от европейского опроса.

В списке восьми автомобилей, максимально привлекающих внимание американских дам, оказались:

  • BMW Z4 Cabrio
  • Dodge Charger
  • Ford Mustang
  • Honda S2000
  • Hyundai Coupe
  • Mazda MX-5
  • Mercedes-Benz SLK
  • Nissan 350Z Roadster

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