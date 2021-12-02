«АвтоВАЗу» приходится выпускать «пустые» Лады Весты

Завод компании «АвтоВАЗ» в Ижевске продолжает собирать Лады Весты. В планы компании на декабрь входит выпуск порядка 10 тысяч 500 таких автомобилей. Вот только до дилеров доберутся из них отнюдь не все.

Как сообщает сообщество в социальной сети «ВК» под названием «Avtograd News», отгрузка части собранных Lada Vesta дилерам невозможна по причине того, что с конвейера сходят так называемые некомплектные автомобили (то есть «Весты», в оснащении которых отсутствуют положенные комплектацией опции).

Впрочем, по крайней мере, предприятие в Ижевске продолжает работу и не страдает от затяжных простоев, с которыми столкнулась, например, площадка в Тольятти, выпускающая Lada Granta.

В ноябре СКП Kalina функционировало всего восемь дней из двадцати.

Накануне Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что компания «АвтоВАЗ» в седьмой раз за 2021 год повысила цены на все свои модели. Автомобили российской компании подорожали на сумму от 28 до 40 тысяч рублей.

Наибольший рост цены пришелся как раз на Lada Vesta, цены на которую в версии седан теперь начинаются от 835 тысяч 900 рублей. За универсал просят от 927 тысяч 900 рублей.