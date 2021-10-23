ТОП-5 автомобилей, которые могут разорить своих владельцев 

При покупке автомобиля стоит помнить, что с возрастом его владение будет обходиться все дороже. По мере старения машина будет требовать больших расходов на ремонт, буть то текущий или экстренный. Редакция Daily-Motor.Ru составила очень субъективный список подержанных автомобилей, которые можно купить по цене самых недорогих машин, продающихся сейчас в автосалонах, но затраты на их обслуживание рано или поздно окажут серьезное влияние на домашний бюджет.

Мерседес S класс (W220)

Когда-то Mercedes славился тем, что его единственными проблемами были заправка и регламентное ТО. Но в 90-е годы многое изменилось. Лучшее тому подтверждение — серия S-класса W220, являющаяся преемницей бронированного W140.

Сегодня Mercedes S-Class, выпускавшийся в 1998-2005 годах, можно купить не так дорого. Только топовые S500, S600 и отмеченные логотипом AMG, стоят дороже. И если вы решите приобрести один из более дешевых Mercedes S-класса, придется прибегнуть к его тщательному осмотру.

Самой проблемной для кармана является подвеска машины, которая хоть и гарантирует большой комфорт, но делает это исключительно за счет сложной конструкции.

Автомобили Mercedes оснащались системой Airmatic, то есть пневматической подвеской на основе компрессоров, обеспечивающих правильный подбор неровностей. Если система выходит из строя, Мерседес потеряет клиренс, а ремонт окажется хлопотным и дорогим. Большинство автомобилей Mercedes S-класса имеют этот тип подвески, но можно также найти примеры с Active Body Control.

Ford Mondeo III 2.0 TDCi

Ford Mondeo III, выпускавшийся с 2000 по 2006 год, — это автомобиль, который в бензиновой версии купить дороже, чем дизельный 2.0 TDCi.

В целом стоимость для просторной машины такого класса с привлекательным современным внешним видом — небольшая. Однако здесь есть одна загвоздка. Эксплуатация 2-литрового дизеля может оказаться дорогостоящим делом.

Основная проблема —форсунки, стоимость которых нельзя назвать дешевой. В случае выхода из строя системы впрыска следует учитывать расходы, во многих случаях составляющие половину стоимости автомобиля.

Проблема поломки форсунок практически универсальна, что можно подтвердить, проштудировав профильные форумы. Она связана с отслаивающимся насосом высокого давления, мелкие элементы которого попадают в систему впрыска. Если форсунки вышли из строя по этой причине, придется заменить насос, что окажется не менее дорого.

К тому же у Mondeo встречаются стандартные проблемы изношенных дизельных агрегатов — с турбокомпрессором и двухмассовым маховиком.

Автомобили с дизельным двигателем Isusu 3.0.

На третьем месте не автомобиль, а несколько машин, оснащенных дизельным агрегатом 3.0 от Isusu, который, несмотря на свои невероятные преимущества, связанные с динамикой, оказался неудачной конструкцией.

Двигатель достался Opel Signum, Vectra, Renault Vel Satis, Espace и Saab 9-5. У каждого производителя была разная маркировка (CDTI, dCi, TiD), но на самом деле это одна и та же конструкция, имеющая определенный недостаток, заключающийся в опускании гильз цилиндров и, как следствие, перегрев ДВС.

К сожалению, капитальный ремонт двигателя не гарантирует, что автомобиль будет использоваться на протяжении сотен тысяч километров после ремонта – проблема может быстро повториться. Механики, специализирующиеся на ремонте этого мотора, используют другую, более толстую прокладку под головкой и модифицируют систему охлаждения – это помогает снизить риск повторной поломки.

Что еще хуже, система впрыска также не защищена. В случае с этим двигателем придется заменить сразу шесть инжекторов. Неудивительно, что некоторые владельцы автомобилей, оснащенных этим мотором, решаются заменить неудачный двигатель на меньший по объему, но менее аварийный дизельный агрегат 1.9 (дизайн Fiat), который в стандартной комплектации устанавливали на автомобили Opel и Saab.

Range Rover (P38)

Range Rover второго поколения, выпускавшийся в период с 1994 по 2001 год, без сомнения, является великолепным автомобилем класса люкс с высокими внедорожными качествами. Но его надежность оставляет желать лучшего.

Самые дешевые экземпляры могут оказаться проблемными из-за сложной подвески, регулирующей клиренс. Ее ремонт, в случае использования оригинальных запчастей, обойдется недешево. Впрочем, порой бывает достаточно заменить только отдельные элементы, например, компрессор. Некоторые владельцы таких «Ренджей» при капитальном ремонте подвески решают избавиться от пневматики и установить пружины, но в этом случае машина теряет комфорт и безопасность езды на высоких скоростях.

Заберет Range Rover деньги владельца и на заправке. Чаще всего автомобили оснащаются двигателями V8, которые легко сжигают по 20 литров на 100 километров при движении по асфальту.

Audi A8 с дизельным двигателем

Audi A8 D2 — чрезвычайно успешный лимузин, попавший в этот список из-за своих двигателей. В линейку модели входят три дизельных агрегата: два варианта V6 2.5 TDI мощностью 150 и 180 л.с. и самый продвинутый двигатель 3.3 TDI мощностью 224 л.с., который впечатлял своей производительностью — он был быстрее, чем 230 л.с., 3.7 и почти так же быстр, как вариант 260 л.с.

К сожалению, неисправности не обошли ни один дизель в линейке A8. У более слабой версии 2.5 TDI проблема с распределительными валами. Кроме того, у этого двигателя имеются сложности с вентиляцией картера, ТНВД и системой смазки. При этом вариант мощностью 180 л.с., появившийся в 2004 году, оказался избавлен от проблем с распределительными валами.

Двигатель V8 3.3 TDI с двойным наддувом, оснащенный системой Common Rail, кроме высокой производительности не имеет других преимуществ. Самая большая проблема связана с дорогостоящим обслуживанием.

Audi A8 D2 обойдется недешево, даже если вы решите отказаться от идеи дизеля и выберите бензиновый двигатель. Ремонт подвески, электроники или проблемы с коробкой передач — то, что нужно учитывать при выборе любого автомобиля более высокого класса.