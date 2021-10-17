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Топ-10 суперкаров из 90-х, о которых вы не слышали

От: Алексей Шмидт
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Ferrari F40? Lamborghini Diablo? Эти суперкары знают все. Но как насчет других моделей, о которых вы могли не слышать? Редакция Daily-Motor.Ru рассказала о 10 таких автомобилях.

Isdera Commendatore 112i

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Isdera происходит напрямую от Mercedes. Основатель марки Эберхард Шульц стал автором концептуального спорткара CW311 (1978). Дизайн не был проверен руководством, но Шульцу разрешили производить его самостоятельно. На старт у него ушло несколько лет, но в 1984 году появился первый Isdera Imperator.
Commendatore 112i — еще один суперкар, выпущенный компанией Schulz в небольшом количестве.

Преемник Emperor, представленный в 1993 году, отличался современным аэродинамическим кузовом с характерными для Mercedes дверями типа «крыло чайки». Автомобиль был крайне низким — всего 104 см в высоту.
Isdera оснащалась 6-литровым двигателем V12 Mercedes мощностью 420 л.с.

Разгон до 100 км / ч занимал около 4,7 секунд, а максимальная скорость оценивалась в 340 км/ч. В 1999 году появилась версия Silver Arrow, отличавшаяся более мощным, 620-сильным 6,9-литровым двигателем, тоже от Mercedes, что позволяло разгоняться до 370 км/ч, а до 100 км/ч за 4 секунды.

Venturi 400 GT

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Venturi 400 GT является производным от гоночного автомобиля Venturi 400 Trophy (1992-1994), предназначенного только для трека.

Характерный агрессивный внешний вид Venturi 400 GT сделал автомобиль известным как французский Ferrari F40. Хотя с точки зрения производительности ему немного не хватает до суперкара Maranello, с точки зрения внешнего вида автомобиль является достойным конкурентом последней машине, разработанной под бдительным оком Энцо Феррари.

В Venturi, как это обычно бывает на небольших предприятиях, использовались агрегаты более крупных производителей. В основе 400 GT был популярный 3-литровый двигатель PRV (совместно разработанный Peugeot, Renault и Volvo). Мощность в модели была увеличена до 408 л.с. за счет использования двух турбонагнетателей.

Хищная внешность шла рука об руку с характеристиками — машина могла развивать скорость до 300 км/ч, а 100 км/ч могли появиться на спидометре примерно через 4 секунды. Venturi 400 GT выпускался с 1994 по 1996 год. За это время было создано 2 прототипа и 13 серийных единиц в дорожной спецификации.

Vector W8 Twin Turbo

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Vector — нишевый производитель суперкаров, чья история весьма печальная. Обычно дела у компании шли не очень хорошо, но их W8, несомненно, имеет очень интересный дизайн.

Автомобиль имеет прямое отношение к началу 70-х и 80-х годов, потому что он во многом является производным от Vector W2, который был завершен в 1980 году, но так и не поступил в производство. Футуристический W8 поступил в продажу в 1990 году, а за 3 года было выпущено 17 единиц.

Машина имела агрессивный дизайн, футуристический интерьер и мощный двигатель с турбонаддувом мощностью 660 л.с. Мощность могла быть увеличена водителем благодаря возможности изменения уровня наддува. Судя по всему, двигатель мог развивать мощность более 1200 л.с. Производитель заявлял максимальную скорость 354 км/ч и разгон до 100 км/ч чуть более чем за 4 секунды. До запуска McLaren F1 это был самый быстрый серийный автомобиль в мире. Но проблема в том, что нет официальной информации о том, что машина действительно когда-то достигала этой скорости.

Koenig C62

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Koenig C62 — один из самых экстремальных суперкаров, поскольку это Porsche 962, перенесенный прямо с гонок в Ле-Мане. Это была первая модификация такого типа, и машина появилась на дорогах Германии в 1991 году. Позже другие компании также подготовили свои дорожные автомобили на базе гоночного Porsche. Это были Schuppman 962CR, DP62 и Dauer 962 Le Mans.

В Koenig C62 использовались шасси и трансмиссия (после модификаций) от гоночной версии, но немецкий тюнер подготовил новый кузов из пластика, который позволил одобрить разрешение на передвижение по дорогам.

Koenig C62 имел 3,3-литровый двигатель с двойным наддувом мощностью 810 л.с. Автомобиль весил всего 1100 кг, что обеспечивало отличные характеристики: максимальная скорость 378 км/ч и разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Cizeta Moroder V-16

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Так должен был выглядеть Lamborghini Diablo. Однако дизайн не понравился тогдашнему владельцу марки — концерну Chrysler, поэтому из компании ушел главный дизайнер, легендарный Марчелло Гандини. В конечном итоге Diablo был основан на этом дизайне, но претерпел множество изменений.

Гандини нашел инвестора, который позволил выставить первоначальную концепцию на продажу. Cizeta Moroder V-16 был итальянским суперкаром из плоти и крови, отличавшимся не только внешним видом, но и используемым силовым агрегатом. Сердцем автомобиля был 16-цилиндровый двигатель объемом 6 литров и мощностью 540 л.с. Автомобиль разгонялся до более чем 300 км/ч, а 100 км/ч он мог развить примерно за 4,4 секунды.

Хотя проект был завершен в 1988 году, Cizeta Moroder V-16 не поступал в производство до 1991 года. Он не был встречен тепло, и компания развалилась в 1994 году.

Leblanc Caroline GTR

Leblanc Caroline GTR является загадкой почти для всех. В небольшом швейцарском городке Ветцикон гоночные автомобили производились в ничтожных количествах. Легкая машина, маленький двигатель, максимум удовольствия. Философия бренда Leblanc была аналогична философии Lotus, за исключением того, что двигатель, хотя и небольшой (2 литра мощности), был чрезвычайно мощным (более 500 л.с.). Это в сочетании с массой всего 785 кг и аэродинамическим силуэтом гоночного автомобиля, создавало взрывоопасную смесь. Leblanc Caroline GTR разгонялся до 100 км/ч за 2,7 секунды и мог развивать скорость до 348 км/ч. Общее безумие дополнялось стоимостью около 400 тыс. евро.

Lotec C1000

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Lotec C1000, выпущенный в единственном экземпляре для шейха Саудовской Аравии, — это еще один немецкий суперкар с небольшого завода в Германии, попавший в этот рейтинг. Автомобиль создавался в сотрудничестве с Mercedes. Он был оснащен 5,6-литровым двигателем V8 от Mercedes и был усилен двумя турбокомпрессорами.
Автомобиль делался на заказ, и его владелец хотел самую быструю машину в мире.

Название C1000 происходит от слова power. 1000 л.с. в 1995 году. Lotec C1000 был бескомпромиссной и адски быстрой конструкцией — он достигал 100 км/ч примерно за 3 секунды, что было нормальным для некоторых моделей того периода, но скорость в 431 км/ч показала, что план арабского клиента был реализован.

Mosler Raptor

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С середины 1980-х годов Mosler производит спортивные автомобили, отличающиеся малым весом и небольшими двигателями, которые обеспечивали очень хорошие характеристики. Mosler Consulier, выпускаемый с 1985 года, имел 2,2-литровый двигатель Chrysler мощностью около 190 л.с. В 90-х Уоррен Мослер решил использовать более крупные агрегаты.

В 1993 году появился Intruder мощностью 305 л.с., а пиком стал Raptor с двигателем Corvette мощностью 453 л.с.

В конце 90-х в США Raptor, разгоняющийся до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, можно было купить примерно за 160 тыс. долларов.

Spectre R42

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Spectre — это не только название фильма о Бонде, но и английский спортивный автомобиль второй половины 90-х годов.

В автомобиле использованы элементы, позаимствованные у других машин (например, задние фары Mercedes), а двигатель мощностью 350 л.с. — от Ford. Разгон за 4,4 секунды до 100 км/ч не относит его к числу самых быстрых автомобилей 90-х годов, но это, несомненно, быстрая и красивая машина.
Spectre R42 не имел ошеломляющего успеха. Было произведено 23 автотранспортных средства.

Lister Storm

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Lister Storm — еще одна машина из этого списка, имеющая профессиональную родословную. Lister специализировался на производстве гоночных автомобилей. В их модели Storm использовался двигатель V12 7.0 от Jaguar XJR-9, участвовавшего в гонках категории C (включая гонки Ле-Мана).

Дорожная версия Lister Storm увидела свет в 1993 году и была тогда самым быстрым четырехместным автомобилем в мире. Двигатель V12 мощностью 554 л.с. разгонял модель массой 1,6 тонны до 335 км/ч. К сожалению, машина была ужасающе дорогой, поэтому в дорожной спецификации смогли произвести только 4 штуки.

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