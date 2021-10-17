Топ-10 суперкаров из 90-х, о которых вы не слышали

Ferrari F40? Lamborghini Diablo? Эти суперкары знают все. Но как насчет других моделей, о которых вы могли не слышать? Редакция Daily-Motor.Ru рассказала о 10 таких автомобилях.

Isdera Commendatore 112i

Isdera происходит напрямую от Mercedes. Основатель марки Эберхард Шульц стал автором концептуального спорткара CW311 (1978). Дизайн не был проверен руководством, но Шульцу разрешили производить его самостоятельно. На старт у него ушло несколько лет, но в 1984 году появился первый Isdera Imperator.

Commendatore 112i — еще один суперкар, выпущенный компанией Schulz в небольшом количестве.

Преемник Emperor, представленный в 1993 году, отличался современным аэродинамическим кузовом с характерными для Mercedes дверями типа «крыло чайки». Автомобиль был крайне низким — всего 104 см в высоту.

Isdera оснащалась 6-литровым двигателем V12 Mercedes мощностью 420 л.с.

Разгон до 100 км / ч занимал около 4,7 секунд, а максимальная скорость оценивалась в 340 км/ч. В 1999 году появилась версия Silver Arrow, отличавшаяся более мощным, 620-сильным 6,9-литровым двигателем, тоже от Mercedes, что позволяло разгоняться до 370 км/ч, а до 100 км/ч за 4 секунды.

Venturi 400 GT

Venturi 400 GT является производным от гоночного автомобиля Venturi 400 Trophy (1992-1994), предназначенного только для трека.

Характерный агрессивный внешний вид Venturi 400 GT сделал автомобиль известным как французский Ferrari F40. Хотя с точки зрения производительности ему немного не хватает до суперкара Maranello, с точки зрения внешнего вида автомобиль является достойным конкурентом последней машине, разработанной под бдительным оком Энцо Феррари.

В Venturi, как это обычно бывает на небольших предприятиях, использовались агрегаты более крупных производителей. В основе 400 GT был популярный 3-литровый двигатель PRV (совместно разработанный Peugeot, Renault и Volvo). Мощность в модели была увеличена до 408 л.с. за счет использования двух турбонагнетателей.

Хищная внешность шла рука об руку с характеристиками — машина могла развивать скорость до 300 км/ч, а 100 км/ч могли появиться на спидометре примерно через 4 секунды. Venturi 400 GT выпускался с 1994 по 1996 год. За это время было создано 2 прототипа и 13 серийных единиц в дорожной спецификации.

Vector W8 Twin Turbo

Vector — нишевый производитель суперкаров, чья история весьма печальная. Обычно дела у компании шли не очень хорошо, но их W8, несомненно, имеет очень интересный дизайн.

Автомобиль имеет прямое отношение к началу 70-х и 80-х годов, потому что он во многом является производным от Vector W2, который был завершен в 1980 году, но так и не поступил в производство. Футуристический W8 поступил в продажу в 1990 году, а за 3 года было выпущено 17 единиц.

Машина имела агрессивный дизайн, футуристический интерьер и мощный двигатель с турбонаддувом мощностью 660 л.с. Мощность могла быть увеличена водителем благодаря возможности изменения уровня наддува. Судя по всему, двигатель мог развивать мощность более 1200 л.с. Производитель заявлял максимальную скорость 354 км/ч и разгон до 100 км/ч чуть более чем за 4 секунды. До запуска McLaren F1 это был самый быстрый серийный автомобиль в мире. Но проблема в том, что нет официальной информации о том, что машина действительно когда-то достигала этой скорости.

Koenig C62

Koenig C62 — один из самых экстремальных суперкаров, поскольку это Porsche 962, перенесенный прямо с гонок в Ле-Мане. Это была первая модификация такого типа, и машина появилась на дорогах Германии в 1991 году. Позже другие компании также подготовили свои дорожные автомобили на базе гоночного Porsche. Это были Schuppman 962CR, DP62 и Dauer 962 Le Mans.

В Koenig C62 использовались шасси и трансмиссия (после модификаций) от гоночной версии, но немецкий тюнер подготовил новый кузов из пластика, который позволил одобрить разрешение на передвижение по дорогам.

Koenig C62 имел 3,3-литровый двигатель с двойным наддувом мощностью 810 л.с. Автомобиль весил всего 1100 кг, что обеспечивало отличные характеристики: максимальная скорость 378 км/ч и разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Cizeta Moroder V-16

Так должен был выглядеть Lamborghini Diablo. Однако дизайн не понравился тогдашнему владельцу марки — концерну Chrysler, поэтому из компании ушел главный дизайнер, легендарный Марчелло Гандини. В конечном итоге Diablo был основан на этом дизайне, но претерпел множество изменений.

Гандини нашел инвестора, который позволил выставить первоначальную концепцию на продажу. Cizeta Moroder V-16 был итальянским суперкаром из плоти и крови, отличавшимся не только внешним видом, но и используемым силовым агрегатом. Сердцем автомобиля был 16-цилиндровый двигатель объемом 6 литров и мощностью 540 л.с. Автомобиль разгонялся до более чем 300 км/ч, а 100 км/ч он мог развить примерно за 4,4 секунды.

Хотя проект был завершен в 1988 году, Cizeta Moroder V-16 не поступал в производство до 1991 года. Он не был встречен тепло, и компания развалилась в 1994 году.

Leblanc Caroline GTR

Leblanc Caroline GTR является загадкой почти для всех. В небольшом швейцарском городке Ветцикон гоночные автомобили производились в ничтожных количествах. Легкая машина, маленький двигатель, максимум удовольствия. Философия бренда Leblanc была аналогична философии Lotus, за исключением того, что двигатель, хотя и небольшой (2 литра мощности), был чрезвычайно мощным (более 500 л.с.). Это в сочетании с массой всего 785 кг и аэродинамическим силуэтом гоночного автомобиля, создавало взрывоопасную смесь. Leblanc Caroline GTR разгонялся до 100 км/ч за 2,7 секунды и мог развивать скорость до 348 км/ч. Общее безумие дополнялось стоимостью около 400 тыс. евро.

Lotec C1000

Lotec C1000, выпущенный в единственном экземпляре для шейха Саудовской Аравии, — это еще один немецкий суперкар с небольшого завода в Германии, попавший в этот рейтинг. Автомобиль создавался в сотрудничестве с Mercedes. Он был оснащен 5,6-литровым двигателем V8 от Mercedes и был усилен двумя турбокомпрессорами.

Автомобиль делался на заказ, и его владелец хотел самую быструю машину в мире.

Название C1000 происходит от слова power. 1000 л.с. в 1995 году. Lotec C1000 был бескомпромиссной и адски быстрой конструкцией — он достигал 100 км/ч примерно за 3 секунды, что было нормальным для некоторых моделей того периода, но скорость в 431 км/ч показала, что план арабского клиента был реализован.

Mosler Raptor

С середины 1980-х годов Mosler производит спортивные автомобили, отличающиеся малым весом и небольшими двигателями, которые обеспечивали очень хорошие характеристики. Mosler Consulier, выпускаемый с 1985 года, имел 2,2-литровый двигатель Chrysler мощностью около 190 л.с. В 90-х Уоррен Мослер решил использовать более крупные агрегаты.

В 1993 году появился Intruder мощностью 305 л.с., а пиком стал Raptor с двигателем Corvette мощностью 453 л.с.

В конце 90-х в США Raptor, разгоняющийся до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, можно было купить примерно за 160 тыс. долларов.

Spectre R42

Spectre — это не только название фильма о Бонде, но и английский спортивный автомобиль второй половины 90-х годов.

В автомобиле использованы элементы, позаимствованные у других машин (например, задние фары Mercedes), а двигатель мощностью 350 л.с. — от Ford. Разгон за 4,4 секунды до 100 км/ч не относит его к числу самых быстрых автомобилей 90-х годов, но это, несомненно, быстрая и красивая машина.

Spectre R42 не имел ошеломляющего успеха. Было произведено 23 автотранспортных средства.

Lister Storm

Lister Storm — еще одна машина из этого списка, имеющая профессиональную родословную. Lister специализировался на производстве гоночных автомобилей. В их модели Storm использовался двигатель V12 7.0 от Jaguar XJR-9, участвовавшего в гонках категории C (включая гонки Ле-Мана).

Дорожная версия Lister Storm увидела свет в 1993 году и была тогда самым быстрым четырехместным автомобилем в мире. Двигатель V12 мощностью 554 л.с. разгонял модель массой 1,6 тонны до 335 км/ч. К сожалению, машина была ужасающе дорогой, поэтому в дорожной спецификации смогли произвести только 4 штуки.