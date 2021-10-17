Названы самые быстрые универсалы: ТОП-10

Степенным главам семейства не стоит отказываться от страсти к динамичным автомобилям. Если в бюджете нет места для семейной машины и автомобиля выходного дня, можно найти быстрый универсал, который разогреет вам кровь. Редакция Daily-Motor.Ru назвала десять таких вариантов.

Seat Leon Cupra SТ

Seat Leon Cupra получил не только омолаживающую терапию, но и процедуру, повышающую жизненный тонус. Двухлитровый двигатель TSI имеет на 10 л.с. больше, благодаря чему испанский бренд может похвастаться 300-сильным автомобилем с отличными характеристиками.

Несомненно, самой интересной версией является Cupra ST 2.0 TSI DSG 4Drive. В этой версии Seat разгоняется до сотни за 4,9 секунды, что можно назвать уникальным показателем, выделяющим универсал Leon среди остального ассортимента. Хэтчбек доступен только в полноприводной версии, он разгоняется до сотни за 5,6 секунды.

На рынке трудно найти столь же быстрый универсал в этой ценовой категории. Конечно, он не слишком большой, но из-за растущих от поколения к поколению габаритов он и не маленький — его длина 4,5 метра, а багажник может похвастаться объемом 587 литров. Так что с набивкой багажа на праздники проблем не возникнет, а когда настанет момент «безумия», водитель сможет немало получить от 300-сильной машины весом менее 1,5 тонны.

Skoda Superb Combi 2.0 TFSI 280 hp

Когда дело доходит до выбора быстрого, но в то же время большого универсала, стоит ознакомиться с ассортиментом Skoda. Модель Superb доступна в мощных бензиновых вариантах. Наиболее интересным решением является 280-сильная версия двигателя 2.0 TFSI в сочетании с коробкой передач DSG и полным приводом. Эта солидная машина способна разгоняться до сотни за 5,8 секунды и развивать до 250 км/ч.

Помимо производительности, универсал Superb имеет багажное отделение объемом 660 литров и много места внутри, позволяя с комфортом путешествовать всей семьей. Длина автомобиля составляет 4,85 метра, а колесная база — более 2,8 метра.

BMW 330i Touring

БМВ — не дешевая марка, но в случае сильного универсала их ассортимент очень интересный. Автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 250 л.с., в версии с автоматом разгоняется до сотни за 5,9 секунды. Автомобиль имеет размеры 4,6 метра и объем багажного отделения 496 литров. Однако это вариант не для тех, кто ищет самый просторный универсал на рынке.

Здесь стоит упомянуть двух вечных конкурентов: Audi и Mercedes, которые предлагают автомобили немного медленнее, чем BMW, но также представляют собой интересное решение для людей, ищущих универсал в премиальном сегменте. Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI 252 л.с. разгоняется до сотни за 6 секунд.

В случае Mercedes из относительно бюджетных автомобилей можно выбрать модель C300 с двигателем 2.0 мощностью 245 л.с., который позволяет разогнаться до сотни за 6,1 секунды.

Ford Focus ST

Focus ST оснащается двухлитровым агрегатом EcoBoost мощностью 250 л.с. и МКПП. Автомобиль разгонится до 100 км/ч за 6,5 секунды и развивает скорость 248 км/ч.

При этом Focus ST — машина довольно неприметная, многие участники дорожного движения будут ассоциировать ее с автомобилем торгового представителя, но когда дело касается обгонов, модель сможет удивить многих.

Volkswagen Passat Variant

Фаворит в сегменте D, Passat, имеет в своем ассортименте двигатель для любителей быстрой езды. Это не такой безумный вариант, как 4-литровый W8, использованный в рестайлинговом B5, но двигатель 2.0 TFSI мощностью 280 л.с. — чрезвычайно эффективный агрегат, что также доказывает более крупный Superbi.

Версия Passat Variant тоже не для малышей — ее размеры 4,76 м и вес более 1,6 тонны, но, несмотря на свои габариты, скорость выше среднего. Разгон до сотни занимает всего 5,7 секунды, машина может разогнаться до 250 км/ч. Добавить просторный салон, 650-литровый багажник, эффективную 6-ступенчатую коробку передач DSG и довольно привлекательную цену, и у вас есть интересный вариант для тех, кто ищет быстрый и просторный универсал.

Saab 9-5 Aero

Автомобиль, выпускавшийся в 1998-2005 годах, — отличный вариант для людей, ищущих недорогой и быстрый универсал. Версия автомобиля Aero оснащена двигателем 2.3 мощностью 250 л.с. с турбонаддувом, что позволяет вести очень динамичную езду. Эта внушительная машина способна разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды и развивать скорость до 250 км/ч. С увеличением мощности до 300 л.с. особых проблем не возникает. Это не будет дорогой или сложной процедурой.

Помимо мощного двигателя Saab 9-5 отличается вместительностью, привлекательным салоном, богатым оснащением и довольно просторным багажным отделением. Нельзя недооценивать и внешний вид, который отличается шведской простотой, но выглядит элегантно. Стоит помнить, что двигатель 2.3 Turbo не из тех, что лишен недостатков.

Volvo V70 R

На протяжении десятилетий скандинавы доказали, что умеют сочетать эмоции с практичностью. Самая большая заслуга, несомненно, Volvo, которая в 90-х годах предлагала модель 850 в варианте R, который сегодня уже является легендой. Аналогичная судьба может ожидать и Volvo V70 второго поколения (2003-2007 гг.).

Этот огромный универсал был оснащен классическим 2,5-литровым пятицилиндровым двигателем, который благодаря турбонаддуву развивает мощность 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Несмотря на вес в 1665 кг, в версии с МКПП Volvo V70 R разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды.

При покупке подержанного Volvo V70 R стоит выбрать вариант с МКПП. Из-за небольшого количества выпущенных экземпляров покупка версии R может оказаться проблемной, но 250-260 л.с. Т5 станет достойной заменой.

Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI

Иметь машину с американским двигателем V8 — мечта многих автолюбителей. Универсал Chrysler 300C — это полностью семейный автомобиль, и в то же время в нем есть то, что многие любят в американском автомобилестроении — двигатель V8 Hemi, задний привод и простая конструкция, лишенная современных решений известных европейских брендов.

Chrysler 300C, конечно, не будет таким быстрым, как Leon ST, но при поездках на большие расстояния вам точно хватит места или мощности. Автомобиль привлекает массивным кузовом, величие которого подчеркивается небольшим остеклением. Версия Touring может понравиться, хотя ей не хватает канона классической красоты. Однако автомобиль достаточно крупный — его длина составляет 5 метров, а объем багажного отделения 772 литра.

В версии 5.7 HEMI имеет 345 л.с. и 525 Нм крутящего момента, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 6,4 секунды и развивать до 250 км/ч. Изюминкой является вариант SRT8, оснащенный двигателем 6.1 мощностью 431 л.с. (4,8 секунды до 100 км/ч!).

С точки зрения конструкции, это не сложная машина, но, несомненно, повседневное использование потребует большого расхода топлива в городском цикле. В дороге, благодаря системе отключения четырех цилиндров, можно добиться приемлемого в Европе расхода топлива. К недостаткам можно отнести некачественную внутреннюю отделку.

Автомобиль выпускался в 2004-2010 годах.

Alfa Romeo 156 GTA Sportwagon

GTA Sportwagon — это не только чертовски быстрая машина, но и кусочек итальянской автомобильной истории, и в то же время невероятно красивая модель. Только итальянцы могут создать универсал, который выглядит так потрясающе.

Конечно, не бывает розы без шипов. Привлекательный силуэт повлиял на вместимость — при сложенных сиденьях багажное отделение 156-го составляет всего 378 литров, и оно довольно узкое. К тому же автомобиль имеет жесткую подвеску и не является рекордсменом по безотказной работе, хотя стоит помнить, что агрегат, использованный в модели GTA, безупречен по конструкции.

Уникальность модели GTA — это 3,2-литровый двигатель V6 мощностью 250 л.с.

Легендарное семейство V6, разработанное Джузеппе Буссо, ушло в прошлое, когда с конвейера сошли последние 156 моделей GTA, 166 или GTV. Двигатель 3.2 был заменен на новую конструкцию, известную, например, по Alfa Romeo 159, но V6, названному «Буссо» в честь дизайнера, ставшего легендой итальянского автомобилестроения. Выбрав Alfa 156 GTA, вы получите под капотом его. Модели требуется более 7 секунд, чтобы разогнаться до сотни.

Subaru Impreza WRX

Subaru Impreza WRX — пожалуй, самый узнаваемый высокоскоростной универсал, который можно встретить на дороге. Subaru Impreza WRX второго поколения выпускалась с 2000 по 2007 год.

Это относительно небольшой автомобиль, всего 4,4 метра в длину, что способствует отличной управляемости, но также влияет на функциональность. В то время как семья может без особых проблем разместиться в салоне, поездка на выходные не обойдется без проблем. Багажник всего 353 литра, но это не мешает ему быть хорошим семейным автомобилем. Тем более что преимуществ у него довольно много.

Subaru Impreza WRX отлично управляется, имеет полный привод, поддается модификациям и является настоящей автомобильной легендой.

Автомобили первых лет выпуска имели характерные круглые фары, которые после фейслифтинга были изменены на более классические. Версия WRX для соревнований изначально имела 218 л.с. от двухлитрового оппозитного двигателя, что позволяло разгоняться до сотни за 6,2 секунды. В версии STi он имеет 265 л.с. и позволяет разгоняться до сотни за 5,5 секунды.

После фейслифтинга в 2002 году базовая Impreza WRX получила более мощный двигатель мощностью 225 л.с., что позволило улучшить разгон — до сотни за 5,9 секунды. Обновленная модель 2005 года получила новый 2,5-литровый силовой агрегат мощностью (230 л.с.), который также гарантировал разгон до сотни за 5,9 секунды. Версия WRX STi имеет мощность 280 л.с.