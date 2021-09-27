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У Isuzu D-Max появилась версия для экстремального бездорожья АТ35

От: Алексей Шмидт
Грязь и машина 1.9.1 1

Премьера новой версии Isuzu D-Max, разработанной специально для условий экстремального бездорожья, состоялась в начале сентября, а теперь Daily-Motor.Ru стало известно, что такой автомобиль стал доступен для России. 

Автором машины является исландская компания Arctic Trucks, известная переделкой современных внедорожников под вездеходные автомобили. 

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Главным отличием экстремального Isuzu D-Max AT35 от его обычной версии является увеличенный до 273 мм дорожный просвет, а также улучшенные углы въезда и съезда. Благодаря блокировке заднего дифференциала вместе с 450 Нм крутящего момента автомобиль способен без проблем передвигаться по пластичным грунтам. 

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Пикап обули в 35-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной BFGoodrich, а подвеску усилили амортизаторами фирмы Bilstein. А еще версия D-Max от Arctic Trucks может похвастать наличием 140-литрового топливного бака, увеличивающего запас хода модели вдвое. 

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В список оборудования автомобиля вошла лебедка с радиоуправлением, а также внешний воздухозаборник и сапуны дифференциалов. Последние позволяют машине успешно форсировать броды.

Агрегатную сторону пикапа изменения не затронули. Автомобиль доступен для покупателей со 190-сильным дизельным двигателем, агрегатированным 6-ступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». 

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