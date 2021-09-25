Названы 5 худших китайских автомобилей на «вторичке»

Сейчас принято считать, что продукция китайского автопрома практически ничем не уступает корейским и японским автомобилям, но о ранних моделях из «Поднебесной» сказать такого было нельзя. Редакция Daily-Motor.Ru назвала пять худших предложений на вторичном рынке России, которые можно приобрести, если выбор падет на китайские машины.

Lifan Solano

Этот китайский седан неплох с точки зрения экономичности, но имеет ряд неприятных технических особенностей. Если его 1,6-литровый бензиновый ДВС не страдает от серьезных неисправностей, то механическая коробка передач, напротив, считается одной из самых проблемных на рынке. Помимо нее «Солано» имеет некачественную электрику, салон, который не может похвастаться износостойкостью, а также, как и вся остальная четверка в нашем рейтинге склонен к проблемам с коррозией.

Chery Bonus

Лифтбэк в свое время пользовался в России неплохой популярностью, но спустя некоторое время после начала эксплуатации начинал капризничать. Полуторалитровый мотор «Бонуса» мощностью 109 лошадиных сил нельзя назвать ненадежным – он экономичен и неприхотлив, однако навесное оборудование часто преподносит владельцу сюрпризы.

Так, например, в любой момент может выйти из строя водяная помпа, термостат или катушки зажигания. Кроме них расходниками считаются даже опоры ДВС. На механическую трансмиссию также принято жаловаться – она гудит и порой требует замены подшипников и синхронизаторов, а подвеску нельзя назвать образцом для подражания, как и, собственно, антикоррозионную стойкость кузова.

Brilliance M2

Еще одним «китайцем», который следует избегать на «вторичке», является седан Brilliance M2. Автомобиль плох во многих отношениях – надежности двигателя, электрики и подвески. Ну а вишенкой на торте является частое появление рыжиков на кузове. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в его случае проблема стоит не так остро, как с остальными представителями китайского автопрома в этом анти-топе.

Geely MK

Обходить стороной стоит и Geely MK. Несмотря на то, что в его основе лежит платформа первого поколения Toyota Vios, от своего японского собрата «МК» не унаследовал практически ничего хорошего.

Владельцы чаще всего жалуются на выход история датчиков, отвечающих за температуру или работу отдельных агрегатов вентилятора. А еще на MK часто рвется ремень ГРМ, что приговаривает силовой агрегат к дорогостоящему капитальному ремонту. Также нередки отказы термостата и помпы. Плюс ко всему – автомобили российской сборки страдали от быстрого появления коррозии на кузове и требовали частого ремонта подвески.

FAW Besturn B50

Спроектированный на базе Mazda6 первого поколения китайский седан не отличается высокой надежность. 103-сильного бензинового мотора явно недостаточно для автомобиля такой массы, из-за чего с ним часто возникают технические проблемы. Владельцам таких «Бестурнов» часто приходится менять опоры ДВС, а также бороться с течью масла. Автоматическая трансмиссия подтупливает, а облегченная подвеска заставляет прибегать к ее частому ремонту.