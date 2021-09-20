Стали известны характеристики нового суперкара Lotus Emira

Компания Lotus, представившая этим летом суперкар Emira, полностью раскрыла его технические характеристики. Первым в продажу поступит модификация с 3,5-литровым V6.

В «Лотусе» решили не отказываться от двигателя Toyota 2GR-FE с приводным нагнетателем Edelbrock. Такими моторами комплектовались поздние серии купе Evora, а в более ранних версиях и суперкаре Exige связку им составлял компрессор фирмы Harrop.

Для нового суперкара Emira мощность 6-цилиндрового агрегата осталась без изменений (406 лошадиных сил), а крутящий момент зависит от трансмиссии. В паре с 6-диапазонной «механикой» этот показатель достигает 420 Нм, тогда как с шестискоростной автоматической коробкой передач фирмы Aisin он равен 430 Нм.

С места до первой «сотни» «Лотус Эмира» с МКПП будет разгоняться за 4,3-секунды, а с «автоматом» – за 4,2-секунды. Максимальная скорость в обоих случаях окажется одинаковой – 290 километров в час.

Таким образом, с точки зрения динамики более тяжелая Emira окажется медленнее Evora, которая разгонялась до 100 км/ч за 4,2-секунды и набирала 298 километров в час.

Производство Lotus Emira планируют начать весной 2022 года. В Великобритании за автомобиль будут просить от 76 тысяч фунтов стерлингов (7 миллионов 630 тысяч рублей), а в Германии – от 96 тысяч евро (8 миллионов 260 тысяч рублей).

Более доступная версия суперкара с «турбочетверкой» AMG и 7-диапазонным преселективным «роботом» появится к осени следующего года, а базовое купе по цене в 60 тысяч фунтов стерлингов (чуть дороже 6 миллионов рублей) появится только в 2023-м.