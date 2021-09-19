8 вещей, которые всегда должны быть в автомобиле

Автомобиль давно перестал быть лишь средством передвижения. В больших городах люди проводят в них столько же или даже больше времени, чем вне салона своего железного коня. Так что в нем должно быть все необходимое. Но что именно может понадобиться в дороге, разбирался Daily-Motor.Ru.

Ответ на вопрос о перечне необходимых вещей для автомобиля нужно обязательно начать с запасных колес. Даже в новых автомобилях производители всегда размещают как минимум одно запасное «аварийное колесо», посколько оно является обязательным в комплектации.

Неплохо будет также иметь несколько крайне необходимых для экстренного ремонта приспособлений:

– домкрат;

– баллонный ключ;

– компрессор или насос;

– буксировочный трос;

– набор инструментов;

– аптечка;

– перчатки;

– хотя бы одна бутылка чистой воды.

Домкрат, баллонный ключ и набор инструментов могут понадобиться в случае поломки какой-то детали, которую можно заменить самому. Для этого же пригодятся и перчатки, чтобы не пачкать руки. Ну а если перчаток нет, либо же они не уберегли руки от грязи, очень поможет вода, при помощи которой можно руки ополоснуть. Также воду вполне можно использовать для протирки стекол и других элементов машины.

Компрессор или насос выручат, если вдруг спустит шина, а буксировочный трос пригодится, если автомобиль по причине поломки или повреждения вдруг не сможет ехать дальше. Аптечка будет полезной в любом случае, в конце концов, там должен лежать пластырь на случай пореза или небольшого повреждения кожи.

Помимо перечисленных вещей, более полезных именно при поломках, неплохо иметь в автомобиле и некоторыми другие полезные вещи.

Очень кстати будет запасное зарядное устройство в авто. Пригодится и снабженный функционирующими батарейками фонарик. Однажды окажутся полезными также пустая канистра, запас заливаемых жидкостей (например, стеклоомывающей), лопата в зимнее время, да и в летнее при поездках за город, скребок для расчистки замерзших стекол, не оснащенных подогревом, бумажные карты, на случай, если телефон разрядится или не будет интернета, а вот местность вокруг окажется неузнаваемой.

Также, если вы привыкли часто путешествовать на автомобиле неплохо было бы припасти некоторое количество снеков и перекусов, пригодных для длительного хранения. Вдруг поездка будет длинной, а в округе не окажется населенных пунктов, магазинов и заправок.

Последним в этом списке станет упоминание о необходимости хранить в автомобиле определенный перечень документов, в том числе страховки, паспорта транспортного средства.