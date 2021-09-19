10 самых распространенных ошибок за рулем

Статистика – вещь упрямая. Согласно ей, большинство водителей совершают одинаковые ошибки, которые рано или поздно приводят к аварийной ситуации или дорожно-транспортному происшествию. Какие именно ситуации становятся причиной ДТП разбиралась редакция Daily-Motor.Ru.

Езда в нетрезвом состоянии

Статистика гласит, что больше трети всех аварий случается по вине пьяных водителей. Кроме того, в большинстве своем это молодые парни, не достигшие и 25 лет.

Переписка в соцсетях во время управления автомобилем

Не секрет, что разговоры по телефону сильно отвлекают от дороги. Но еще опаснее во время езды писать СМС-сообщение. В момент набора текста водитель полностью сосредотачивает свое внимание на телефоне, в результате чего авария становится практически неизбежной.

Излишняя эмоциональность

Ежегодно в России примерно полторы тысячи человек погибают или получают ранения по причине выяснения отношений с другими водителями, а также проявления агрессии во время вождения. Садясь за руль, следует брать под контроль свои эмоции и ни в коем случае не поддаваться на провокации.

Отказ от использования детского кресла

Каждый день погибает примерно четыре ребенка в возрасте от 0 до 14 лет. Кроме того, более тысячи получают серьезные ранения. И все из-за того, что во время езды родители не используют для них специальные детские автокресла.

Лихачество

Это очень распространенная проблема, от которой в итоге страдают не только сами лихачи, но и другие водители, которым просто не повезло с ними столкнутся. Превышение скорости опасно само по себе, что уж говорить о быстрой езде во время дождя, снега или в условиях сильного тумана. По причине превышения скоростного режима возникает 13% от всех ДТП, причем смертельный исход наступает в 33% случаев.

Пренебрежение погодными условиями

Очень многие водители с наступлением морозов не спешат менять резину на своем авто на зимнюю. Они ориентируются лишь на наличие снега, но нельзя забывать о том, что отрицательные температуры делают летнюю резину «деревянной». Кроме того, в осеннюю пору часто бывает гололед, который делает машины с летней резиной абсолютно неуправляемыми. Да и туман в конце концов таит не меньшие опасности.

Отказ от использования ремней безопасности

Сегодня в большей части стран мира неиспользование ремней является нарушением, за которое полагается штраф. И дело не в том, что страна пытается таким образом заработать, а в стремлении уменьшить количество автомобильных смертей.

Использование просроченных контактных линз

Практически 90% информации, которая используется водителем во время езды, воспринимается им визуально. Что же касается плохих линз, то они могут в значительной степени искажать картинку. Следовательно, вождение в таких условиях является крайне опасным, причем не только для самого водителя, но и для его пассажиров‚ а также других людей.

Нехватка опыта

Несмотря на то что большинство автолюбителей не покупали права, а действительно учились водить машину, лишь очень немногие из них обладают навыками экстремального вождения. Далеко не каждый способен грамотно выйти из заноса или быстро среагировать в критической ситуации, а это порой бывает очень важно.

Езда в усталом (сонном) состоянии

В состоянии физической или психологической усталости у человека очень сильно притупляется внимание. Он теряет способность быстро реагировать на те или другие ситуации, что очень опасно в условиях управления автомобилем. В таком состоянии разумнее всего будет припарковаться на обочине и немного передохнуть, а еще лучше поспать. Даже 30 минут сна будет более или менее достаточно для того, чтобы привести себя в норму и безопасно продолжить движение.