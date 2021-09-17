Первый автомобиль Xiaomi появится в 2023 году: партнером будет Borgward

Компания Xiaomi определилась с датой появления своего первого автомобиля. Кроме того, стал известен партнер, который будет помогать китайскому технологическому гиганту выйти на автомобильный рынок.

Как выяснили журналисты портала «Cnevpost», первая модель электромобиля Xiaomi, которая, по слухам, получит название M1, выйдет в 2023 году. С тех пор течение трех ближайших лет китайцы будут выпускать под одной новинке в год.

Но, самое интересное даже не это, а то, кому предстоит заняться производством таких машин. Этим заводом станет предприятие немецкого бренда Borgward, который сейчас принадлежит автогиганту BAIC.

Напомним, марка Borgward была образована еще в 1929 году, но покинула мировой авторынок в 1961-м. В 2008-м бренд был приобретен китайским автомобильным концерном BAIC, который попытался выпустить несколько новых кроссоверов под этим товарным знаком, но проект быстро заглох.

Пока точно неизвестно, собирается ли Xiaomi выпускать свои электрокары совместно с Borgward или же просто выкупит его китайский завод. Впрочем, второй вариант кажется куда правдоподобнее, учитывая, что в линейку последних моделей Borgward не входил ни один электромобиль, а о технологиях автономного вождения инженерам возрожденного немецкого бренда мало что известно.