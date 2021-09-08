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Электрокар Xiaomi M1: появились первые изображения

От: Алиса Шашкова
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О том, что китайский технологический гигант Xiaomi готовит свой первый автомобиль, стало известно еще несколько лет назад. С тех пор проект серьезно продвинулся вперед, а совсем недавно выяснилось, что компания создала автомобильное подразделение Xiaomi EV Inc., в котором уже трудится 300 человек, но имеется еще 500 вакансий на должности инженеров. 

По неофициальной информации, первым электромобилем китайского техгиганта может стать 5-дверный седан под названием Xiaomi M1. Несколько рендеров такой машины появились на официальном форуме компании. Их автором выступил независимый дизайнер Мо Фэй.

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Пока это только предположение того, как будет выглядеть дебют Xiaomi в автомобильной промышленности. Модель показана как стильный молодежный седан, оснащенный «выезжающими» дверными ручками, как в Range Rover Velar и ряде других премиальных автомобилей, а также крупными колесными дисками и камерами, установленными вместо традиционных зеркал заднего вида. 

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Никаких технических подробностей о машине пока нет. По слухам, Xiaomi M1 достанется система автономного вождения, голосовой помощник и большой голографический дисплей в салоне, а за всю «умную» электронику будет отвечать фирменная операционная система MIUI For Car. 

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