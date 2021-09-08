Электрокар Xiaomi M1: появились первые изображения

О том, что китайский технологический гигант Xiaomi готовит свой первый автомобиль, стало известно еще несколько лет назад. С тех пор проект серьезно продвинулся вперед, а совсем недавно выяснилось, что компания создала автомобильное подразделение Xiaomi EV Inc., в котором уже трудится 300 человек, но имеется еще 500 вакансий на должности инженеров.

По неофициальной информации, первым электромобилем китайского техгиганта может стать 5-дверный седан под названием Xiaomi M1. Несколько рендеров такой машины появились на официальном форуме компании. Их автором выступил независимый дизайнер Мо Фэй.

Пока это только предположение того, как будет выглядеть дебют Xiaomi в автомобильной промышленности. Модель показана как стильный молодежный седан, оснащенный «выезжающими» дверными ручками, как в Range Rover Velar и ряде других премиальных автомобилей, а также крупными колесными дисками и камерами, установленными вместо традиционных зеркал заднего вида.

Никаких технических подробностей о машине пока нет. По слухам, Xiaomi M1 достанется система автономного вождения, голосовой помощник и большой голографический дисплей в салоне, а за всю «умную» электронику будет отвечать фирменная операционная система MIUI For Car.