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Катафалк «Аурус Лафет»: первые фотографии

От: Алексей Шмидт
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Фото: platesmania

Этой весной появилась информация о том, что гамма премиальных автомобилей «Аурус» пополнится катафалком, в основу которого ляжет седан Senat. Модель получит название «Лафет» и уже собрана ФГУП НАМИ в единственном экземпляре. Теперь в Сеть утекли первые фотографии такой машины.

Судя по опубликованным в интернете снимкам, «Аурус Лафет», как и ожидалось, будет спроектирован на базе лимузина «Сенат», но кузов у катафалка будет оригинальный – с высокой крышей, без задних дверей и особым дизайном кормы. 

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Фото: platesmania

Кардинальных технических новшеств от автомобиля, построенного на единой модульной платформе, ждать не стоит. Унификация по шасси с небронированным лимузином гарантирует ему под капотом гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового бензинового V8. Связку мотору составит девятидиапазонная автоматическая трансмиссия фирмы KATE и система полного привода. 

Примечательно, но сертификате Одобрения типа транспортного средства на Aurus Senat версия в кузове универсал не прописана. Впрочем, Lafet вряд ли будет выпускаться массово, а его штучные экземпляры, скорее всего, станут обитателями исключительно ведомственных гаражей.

Что касается обычных седанов Aurus Senat, то они начнут добираться до частных клиентов уже в сентябре. Пока ведется производство исключительно самых дорогих вариантов «Сенатов» (цена от 24 млн рублей), но вскоре появятся и более доступные версии лимузинов. 

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