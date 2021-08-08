Самые дешевые иномарки в России в августе. ТОП-5

Коллаж: Daily-Motor.Ru

Издание Daily-Motor.Ru подготовило очередной рейтинг самых дешевых новых иномарок, которые продаются на российском рынке. На этот раз наша редакция проанализировала прайс-листы зарубежных автопроизводителей по состоянию на август 2021 года.

Самой доступной иномаркой на российском рынке с уходом бренда Datsun остается седан Renault Logan со стартовой ценой в 718 тысяч рублей. На второй строчке располагается его собрат в кузове хэтчбек – Sandero. За базовую французскую пятидверку по состоянию на конец лета этого года просят от 743 тысяч рублей. Обе модели комплектуются в начальных версиях 1,6-литровым бензиновым «атмосферником», работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП.

Третьим со стартовой ценой в 778 тысяч 900 рублей стал седан Chevrolet Nexia. За обозначенную сумму можно рассчитать исключительно на вариант с 1,5-литровым бензиновым мотором и «механикой».

Четвертое место в августе зарезервировала за собой еще одна четырехдверка Chevrolet – Cobalt. Минимальные РРЦ на эту модель с аналогичным, что и в случае с «Нексией» двигателем и трансмиссией, начинаются от 789 тысяч 900 рублей.

Замыкает пятерку самых доступных иномарок в России хэтчбек Kia Picanto с начальным прайсом в 854 тысячи 900 рублей. В самом простом оснащении автомобиль будет укомплектован литровым 67-сильным бензиновым «атмосферником», функционирующим в связке с 5-ступенчатой МКПП.

Самые дешевые иномарки в России (август 2021)