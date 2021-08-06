Какие автомобили популярны в Японии (таблица). Большинство из них «Тойоты» 

Японская ассоциация автомобильных дилеров (JADA) опубликовала свежий рейтинг самых популярных легковушек на местном рынке. В этот список вошли наиболее продаваемые в Японии новые автомобили по итогам июля 2021 года. Лидер остался без изменений – это Toyota Yaris. В сегменте кей-каров, как и в мае, первенствовал Honda N-BOX. Впрочем, в подборке не обошлось и без новичков.

В десятку вошла Toyota Aqua второй генерации, премьера которой состоялась только 19 июля. Автомобиль сохранил размеры кузова, но прибавил с точки зрения длины колесной базы (увеличилась на 50 мм). Машину комплектуют гибридным силовым агрегатом на базе полуторалитрового бензинового ДВС М15A-FXE мощностью 91 л.с. Электрический довесок в виде моторам 1HM дает автомобилю дополнительные 80 лошадиных сил.

Неплохой дебют продемонстрировало второе поколение кроссовера Honda Vezel, появившееся на местном рынке в апреле. Спрос на автомобиль вырос в 2,5 раза по сравнению с июлем прошлого года.

ТОП-10 самых популярных легковых автомобилей в Японии в июле 2021 года

Место Модель Продажи в июле 2021 года, шт. Динамика за год, в % 1 Toyota Yaris 23 200 +165,7 2 Toyota Roomy 14 807 +226,8 3 Toyota Corolla 9 242 +84,1 4 Toyota Alphard 8 964 +106,1 5 Toyota Aqua 7 902 +217 6 Honda Vezel 7 573 +258 7 Toyota Raize 7 530 +61,3 8 Toyota Harrier 6 780 +72,2 9 Nissan Note 6 657 +98,9 10 Toyota Voxy 6 372 +119,9

10 самых продаваемых кей-каров в Японии в июле 2021 года