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Какие автомобили популярны в Японии (таблица). Большинство из них «Тойоты» 

От: Михаил Романченко
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Японская ассоциация автомобильных дилеров (JADA) опубликовала свежий рейтинг самых популярных легковушек на местном рынке. В этот список вошли наиболее продаваемые в Японии новые автомобили по итогам июля 2021 года. Лидер остался без изменений – это Toyota Yaris. В сегменте кей-каров, как и в мае, первенствовал Honda N-BOX. Впрочем, в подборке не обошлось и без новичков.

В десятку вошла Toyota Aqua второй генерации, премьера которой состоялась только 19 июля. Автомобиль сохранил размеры кузова, но прибавил с точки зрения длины колесной базы (увеличилась на 50 мм). Машину комплектуют гибридным силовым агрегатом на базе полуторалитрового бензинового ДВС М15A-FXE мощностью 91 л.с. Электрический довесок в виде моторам 1HM дает автомобилю дополнительные 80 лошадиных сил. 

Неплохой дебют продемонстрировало второе поколение кроссовера Honda Vezel, появившееся на местном рынке в апреле. Спрос на автомобиль вырос в 2,5 раза по сравнению с июлем прошлого года.  

ТОП-10 самых популярных легковых автомобилей в Японии в июле 2021 года

МестоМодельПродажи в июле 2021 года, шт.Динамика за год, в %
1Toyota Yaris23 200+165,7
2Toyota Roomy14 807+226,8
3Toyota Corolla9 242+84,1
4Toyota Alphard8 964+106,1
5Toyota Aqua7 902+217
6Honda Vezel7 573+258
7Toyota Raize7 530 +61,3
8Toyota Harrier6 780+72,2
9Nissan Note6 657+98,9
10Toyota Voxy6 372+119,9

10 самых продаваемых кей-каров в Японии в июле 2021 года

МестоМодельПродажи в июле 2021 года, шт.Динамика за год, в %
1Honda N-BOX16 992+104,7
2Suzuki Spacia10 983+82,3
3Daihatsu Move8 979+89,1
4Daihatsu Tanto7 895 +60,2
5Daihatsu Mira5 938 +92,7
6Suzuki Hustler5 635+63,8
7Daihatsu Taft5 552+88,1
8Suzuki Alto4 267+83
9Nissan Roox3 868+48,6
10Honda N-WGN3 707+60,1
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