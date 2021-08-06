Какие автомобили популярны в Японии (таблица). Большинство из них «Тойоты» 

Японская ассоциация автомобильных дилеров (JADA) опубликовала свежий рейтинг самых популярных легковушек на местном рынке. В этот список вошли наиболее продаваемые в Японии новые автомобили по итогам июля 2021 года. Лидер остался без изменений – это Toyota Yaris. В сегменте кей-каров, как и в мае, первенствовал Honda N-BOX. Впрочем, в подборке не обошлось и без новичков.
В десятку вошла Toyota Aqua второй генерации, премьера которой состоялась только 19 июля. Автомобиль сохранил размеры кузова, но прибавил с точки зрения длины колесной базы (увеличилась на 50 мм). Машину комплектуют гибридным силовым агрегатом на базе полуторалитрового бензинового ДВС М15A-FXE мощностью 91 л.с. Электрический довесок в виде моторам 1HM дает автомобилю дополнительные 80 лошадиных сил.
Неплохой дебют продемонстрировало второе поколение кроссовера Honda Vezel, появившееся на местном рынке в апреле. Спрос на автомобиль вырос в 2,5 раза по сравнению с июлем прошлого года.
ТОП-10 самых популярных легковых автомобилей в Японии в июле 2021 года
|Место
|Модель
|Продажи в июле 2021 года, шт.
|Динамика за год, в %
|1
|Toyota Yaris
|23 200
|+165,7
|2
|Toyota Roomy
|14 807
|+226,8
|3
|Toyota Corolla
|9 242
|+84,1
|4
|Toyota Alphard
|8 964
|+106,1
|5
|Toyota Aqua
|7 902
|+217
|6
|Honda Vezel
|7 573
|+258
|7
|Toyota Raize
|7 530
|+61,3
|8
|Toyota Harrier
|6 780
|+72,2
|9
|Nissan Note
|6 657
|+98,9
|10
|Toyota Voxy
|6 372
|+119,9
10 самых продаваемых кей-каров в Японии в июле 2021 года
|Место
|Модель
|Продажи в июле 2021 года, шт.
|Динамика за год, в %
|1
|Honda N-BOX
|16 992
|+104,7
|2
|Suzuki Spacia
|10 983
|+82,3
|3
|Daihatsu Move
|8 979
|+89,1
|4
|Daihatsu Tanto
|7 895
|+60,2
|5
|Daihatsu Mira
|5 938
|+92,7
|6
|Suzuki Hustler
|5 635
|+63,8
|7
|Daihatsu Taft
|5 552
|+88,1
|8
|Suzuki Alto
|4 267
|+83
|9
|Nissan Roox
|3 868
|+48,6
|10
|Honda N-WGN
|3 707
|+60,1