7 двигателей, которые едят масло

Современные двигатели благодаря самым последним технологиям поразительно эффективны и экономичны, но имеют определенный недостаток. Из-за сложной конструкции у них небольшой ресурс. А еще они предъявляют высокие требования к периодичности их обслуживания и досаждают владельцам угаром масла. Авторитетный журнал «Consumer Reports» опубликовал список автомобилей, силовые агрегаты которых страдают от так называемого «масложора».

Как утверждает издание, в случае, если между ТО владелец машины вынужден доливать минимум два литра масла, то с двигателем его автомобиля определенно имеется проблема. Всю информацию о допустимых уровнях потребления моторных масел американским журналистам предоставили сами автопроизводители.

На первой позиции в списке двигателей с высоким аппетитом к маслу расположилась 4,4-литровая «восьмерка» N63 от BMW, которой комплектовали треть всех выпущенных кроссоверов X5 с 2008 года. Машины возрастом от восьми до десяти лет требовали на долив более двух литров масла каждые 10 тысяч километров.

Чуть лучше ситуация складывается с 3-литровыми двигателями Audi TFSI VW EA837. Их устанавливают на все большие модели ингольштадтского бренда (от А4 до Q7).

Проблема угара масла не обошла стороной и японцев. Так, например, от пресловутого «масложора» страдают владельцы автомобилей Subaru с 2- и 2,5-литровыми оппозитными моторами, а также Volvo с ее 3- и 3,2-литровыми рядными «шестерками» и Volkswagen с 1,4-литровым двигателем TSI.

«Consumer Reports» напоминает, что повышенный расход двигателем масла приводит к ускоренному износу цилиндру-поршневой группы, и, соответственно, только усугубляет эту проблему.