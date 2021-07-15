ДомойАвтоновости сегодня5 самых популярных SUV на вторичном рынке. И их средние цены

5 самых популярных SUV на вторичном рынке. И их средние цены

От: Алексей Шмидт

Спрос на вторичном рынке растет от года к году. Только за прошедшие 12 месяцев продажи подержанных автомобилей в России выросли на 37 процентов. Основной прирост пришелся на самый популярный сегмент – SUV, в который входят как кроссоверы, так и внедорожники. Эксперты «Авито Авто» назвали пять лидеров спроса в этом классе за минувший год, а также посчитали их средние цены.

Самым продаваемым SUV на российском рынке оказался внедорожник Lada 4×4 (Lada Niva). Средняя цена этой модели за год увеличилась на 12,5%, но все равно осталась ниже, чем у других популярных моделей, составив во втором квартале 2021 года 180 тысяч рублей.

На втором месте расположилась Chevrolet Niva со средней ценой 300 тысяч рублей. ТОП-3 замкнул кроссовер Renault Duster, средний прайс на который теперь равен 709 тысячам рублей.

Четвертая позиция оказалась за японским SUV Toyota RAV4. Средняя стоимость этой модели составляет 1 миллион 360 тысяч рублей. 

Замкнул пятерку самых востребованных кроссоверов и внедорожников на российской «вторичке» Nissan Qashqai, который обходится покупателям в среднем в 790 тысяч рублей. 

Предыдущая статьяУ «ГАЗ Садко Некст» появилась версия для экстремального бездорожья
Следующая статьяНовый автобус ПАЗ сфотографировали во время испытаний

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+