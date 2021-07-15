5 самых популярных SUV на вторичном рынке. И их средние цены

Спрос на вторичном рынке растет от года к году. Только за прошедшие 12 месяцев продажи подержанных автомобилей в России выросли на 37 процентов. Основной прирост пришелся на самый популярный сегмент – SUV, в который входят как кроссоверы, так и внедорожники. Эксперты «Авито Авто» назвали пять лидеров спроса в этом классе за минувший год, а также посчитали их средние цены.

Самым продаваемым SUV на российском рынке оказался внедорожник Lada 4×4 (Lada Niva). Средняя цена этой модели за год увеличилась на 12,5%, но все равно осталась ниже, чем у других популярных моделей, составив во втором квартале 2021 года 180 тысяч рублей.

На втором месте расположилась Chevrolet Niva со средней ценой 300 тысяч рублей. ТОП-3 замкнул кроссовер Renault Duster, средний прайс на который теперь равен 709 тысячам рублей.

Четвертая позиция оказалась за японским SUV Toyota RAV4. Средняя стоимость этой модели составляет 1 миллион 360 тысяч рублей.

Замкнул пятерку самых востребованных кроссоверов и внедорожников на российской «вторичке» Nissan Qashqai, который обходится покупателям в среднем в 790 тысяч рублей.