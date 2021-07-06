Great Wall изменит дизайн своего «Жука» из-за претензий Volkswagen

Китайский автомобильный концерн Great Wall согласился изменить дизайн электромобиля ORA Punk Cat, о котором мы рассказывали весной этого года. Автомобиль был как две капли воды похож на Volkswagen Kafer (Жук), который немцы выпускали с 1946 по 2003-й год. Вполне логично, что в итоге Great Wall получила претензию от VW. Компанию предупредили о возможном судебном разбирательстве в случае серийного производства такой машины. Спустя три месяца китайцы все-таки решили запатентовать дизайн своего клона «Жука», правда в его внешний облик были внесены определенные изменения.

В итоге в том виде, в котором автомобиль был представлен на автосалоне в Шанхае 2021 года, машину будут продавать только на китайском рынке. В Европу ORA Punk Cat отправят в другом варианте.

Патентные снимки Great Wall ORA Punk Cat. Слева — версия для Евросоюза, справа — для Китая



Автомобиль получил измененное оформление передней и задней светотехники, которые сильно походили на легендарную немецкую модель, а также широкие оконные рамки, а его дверные ручки обзавелись кнопочным механизмом (как, например, у Москвича-412).

Технически ORA Punk Cat представляет собой 5-дверный хэтчбек, оснащенный электрической силовой установкой. Производство модели должно начаться в 2022-2023 годах. Другая информация о новинке пока не приводится.