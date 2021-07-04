ДомойАвтоновости сегодняСамые популярные подержанные SUV в России

Самые популярные подержанные SUV в России

От: Алексей Шмидт

Аналитики подготовили список самых популярных подержанных SUV на российском рынке. По данным журналистов издания «Автостат», за пять первых месяцев 2021 года объем перепродаж в этом сегменте «вторички» составил более 556 тысяч сделок, а лидером среди брендов стала Toyota.

Согласно статистике, с начала 2021 года в России приобрели около 57 тысяч подержанных кроссоверов «Тойота». Шесть тысяч машин уступил ей Nissan с результатом в 51 тысячу перепродаж.

Тройку замкнула Lada с результатом в 48 тысяч сделок, а четвертым и пятым стали Chevrolet и Mitsubishi (37 и 31 тысяча покупателей).

В модельном рейтинге самым популярным с января по май 2021 года подержанным автомобилем сегмента SUV стал 3-дверный вариант внедорожника Lada 4×4 (сейчас Niva Legend) – 40 тысяч перепродаж.

На втором месте оказался его собрат Chevrolet Niva, который теперь называется Lada Niva Travel (33 тысячи перепроданных машин).

Третья строчка досталась Toyota RAV4 с результатом в 19 тысяч автомобилей. 

Предыдущая статьяСтало известно, когда «дешевые» Genesis выйдут в продажу в России

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Самые популярные подержанные SUV в России

Аналитики подготовили список самых популярных подержанных SUV на российском рынке. По данным журналистов издания «Автостат», за пять первых месяцев 2021 года объем перепродаж в...

Стало известно, когда «дешевые» Genesis выйдут в продажу в России

Rolls-Royce полностью прекратил сотрудничество с «БелАЗом»

Дизайн нового BMW 2-Series рассекретили до премьеры

Короткая версия Jeep Wrangler покинет европейский рынок

Голландцы вспомнили, как 30 лет назад устроили тест-драйв Lada Samara

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+