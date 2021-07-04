Самые популярные подержанные SUV в России

Аналитики подготовили список самых популярных подержанных SUV на российском рынке. По данным журналистов издания «Автостат», за пять первых месяцев 2021 года объем перепродаж в этом сегменте «вторички» составил более 556 тысяч сделок, а лидером среди брендов стала Toyota.

Согласно статистике, с начала 2021 года в России приобрели около 57 тысяч подержанных кроссоверов «Тойота». Шесть тысяч машин уступил ей Nissan с результатом в 51 тысячу перепродаж.

Тройку замкнула Lada с результатом в 48 тысяч сделок, а четвертым и пятым стали Chevrolet и Mitsubishi (37 и 31 тысяча покупателей).

В модельном рейтинге самым популярным с января по май 2021 года подержанным автомобилем сегмента SUV стал 3-дверный вариант внедорожника Lada 4×4 (сейчас Niva Legend) – 40 тысяч перепродаж.

На втором месте оказался его собрат Chevrolet Niva, который теперь называется Lada Niva Travel (33 тысячи перепроданных машин).

Третья строчка досталась Toyota RAV4 с результатом в 19 тысяч автомобилей.