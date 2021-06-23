Названы автомобили, от которых не могут избавиться дилеры

Аналитики агенства «iSeeCars» составили список автомобилей, на продажу которых дилеры тратят больше всего времени. Рейтинг был подготовлен на основе информации, полученной журналистами от американских автосалонов и актуален для США.

Оказалось, что самый медленно продающийся автомобиль в Соединенных Штатах – это седан Ford Fusion (в России Mondeo). Последняя партия этих четырехдверок сошла с конвейера еще в июле прошлого года, но американские дилеры до сих пор не могут от них избавиться, даже с учетом скидок. За машины просят от 23 тысяч долларов или 1 миллион 667 тысяч рублей. По подсчетам аналитического издания, среднем на стоянке дилера Fusion проводит около 214 дней.

Строчкой ниже по этому показателю расположился гибридный хэтчбек Honda Insight. Экзотическая модель предложена американским покупателям по цене от 26 тысяч долларов (1 миллион 885 тысяч рублей) и в среднем покидает стоянку дилера за 140 дней.

Околонулевой спрос фиксируют и на кроссовер Dodge Journey за 23 тысячи долларов (1 миллион 667 тысяч рублей), который автосалонам удается реализовать в среднем за 135 дней.

В десятку самых сложных для продажи автомобилей в США также вошли: