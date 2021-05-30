Китайские автопроизводители продолжают экспансию российского рынка, в буквальном смысле заваливая покупателей новыми моделями в самом популярном на сегодняшний день сегменте – SUV. По итогам прошлого года больше половины всех новинок составили автомобили китайских брендов. В 2021-м эта тенденция продолжается. Редакция Daily-Motor.Ru отобрала пять самых интересных китайских кроссоверов, которые должны выйти в продажу в России до конца нынешнего года.

Geely Atlas Pro

По нашей информации, премьера нового Atlas Pro, который должен стать преемником актуального Atlas, состоится уже в третьем квартале 2021 года. Ранее в Сети появился сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на эту модель, из которого следует, что российский Atlas Pro будут продавать с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил (255 Нм), работающим как с «механикой», так и «автоматом». Полный привод будет доступен для кроссовера в качестве опции.

Chery Tiggo 2 Pro

Новый доступный кроссовер Chery, которому предстоит сражаться за покупателей в самом конкурентном сегменте SUV, представят в четвертом квартале этого года. На днях автомобиль был сертифицирован в России, что подтвердило его оснащение для нашего рынка.

Кроссовер будут продавать с двумя силовыми агрегатами на выбор: литровым «атмосферником» мощностью 102 лошадиные силы и 1,5-литровым турбомотором с отдачей 106 л.с. Связку обоим составит 4-диапазонный «автомат». Привод – безальтернативный передний.

CheryExeed VX и LX

Две новые модели премиального суббренда Chery, получившего в России название CheryExeed, дебютируют во втором полугодии 2021 года. VX будет представлять собой полноразмерный вседорожник, а LX – компакт-кроссовер. Первый уже проходит сертификацию в России. На родине его комплектуют двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: это 1,6-литровый 197-сильный агрегат и 2-литровый двигатель на 254 л.с., работающими в паре как с передним, так и полным приводом.

Его более компактный собрат LX по габаритам окажется схож с Kia Sportage, однако от корейского конкурента будет отличаться отсутствием полноприводного варианта. В «Поднебесной» «паркетник» продают с турбомоторами мощностью 156 и 197 «сил». Из трансмиссий китайцам доступны 7-диапазонный «робот» и вариатор.

FAW Bestune T77

В отличие от двух предыдущих кроссоверов FAW Bestune T77 уже обзавелся официальным сертификатом ОТТС, позволяющим начать его продажи в России. В Китае эта модель, являющаяся одноклассником Volkswagen Tiguan, вышла в продажу еще три года назад, но до нашего рынка доедет только этим летом.

Кроссовер предложат покупателям с 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 лошадиных сил и передним приводом. Трансмиссий на выбор будет две: 6-ступенчатая МКП или 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.