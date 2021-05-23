Фото: GAZ

На этой неделе Горьковский автомобильный завод приступил к серийному производству новой коммерческой модели «ГАЗель NN» (NN – New Next). Автомобиль должен получить современное оснащение, которое пока держится в секрете. Впрочем, благодаря утекшим в Сеть слайдам из внутризаводской презентации некоторые подробности уже известны.

В моторную линейку модели, согласно документации, войдет сразу пять вариантов двигателей: это турбодизельные агрегаты Cummins ISF мощностью 149 лошадиных сил и Volkswagen мощностью 136 л.с., а также улучшенный двигатель УМЗ Evotech в трех модификациях: бензиновой, пропан-бутановой и метафорой. Мощность последнего увеличилась со 107 до 122 лошадиных сил. В списке трансмиссий указана безальтернативная механическая «шестиступка», сменившая старую 5-ступенчатую МКПП.

Фото: GAZ

В салоне «ГАЗель NN» появилось водительское кресло с 11-ю вариантами регулировок, новая передняя панель, а также было установлено термопоглощающее ветровое стекло. Кроме того, автомобиль получил мультируль, мультимедийную систему с 9-дюймовым дисплеем (опционально), систему бесключевого запуска двигателя и электронный стояночный тормоз.

Фото: GAZ

На старте продаж ГАЗель NN предложат в виде бортового грузовика и цельнометаллического фургона полной массой 3,5 тонны. У дилеров они появятся уже скоро, однако их стоимость пока неизвестна. Позже семейство будет расширено тяжелым 4,6-тонным вариантом и рядом облегченных версий весом 2,5 тонны.

В долгосрочной перспективе модель получит полностью электрическую версию.