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В Сети вспомнили о первом массовом спорт-купе СССР

От: Алексей Шмидт

Издание Daily-Motor.Ru уже рассказывало о том, что представление об безоговорочной ориентированности советской автомобильной промышленности исключительно на массовые и простые модели, было заблуждением. Инженеры не отставали от своих западных коллег в стремлении устанавливать рекорды скорости. Одной из моделей, которая могла стать массовым союзным спорткаром, было купе «Спорт-900», разработкой которого занимались специалисты Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

Реализация проекта началась в 1963 году. Из-за дефицитов материалов было решено взять за основу модели конструкцию ЗАЗ-965 «Запорожец». Под капотом такой машины должен был оказаться 4-цилиндровый карбюраторный V-образный двигатель с воздушным охлаждением, выдающий 30 лошадиных сил. Вокруг него располагалась трубчатая рама, а кузов собирались отливать из стеклопластика. 

Фото: открытые источники

Дизайн автомобиля заметно отличался от других советских машин. Модель получила имя «Спорт-900», но затем была переименована в КД «Спорт-900» в честь Кузьмы Дурнова, являющегося директором завода автомобильных деталей и своего рода защитником этого проекта. 

Несмотря на выявленный после премьеры спрос, до массового производства «Спорт-900» так и не дошел. В общей сложности за несколько лет вручную было собрано всего шесть таких автомобилей. 

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