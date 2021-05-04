Самые проблемные автомобили: новая версия немецких механиков

Фото: Kia

Инженеры из немецкого автомобильного клуба ADAC составили свежий антирейтинг автомобилей, которые чаще остальных доставляют серьезные технические проблемы своим владельцам. За основу исследования была взята статистика по поломкам автомобилей 25 брендов возрастом от трех до десяти лет, произошедших за первые несколько месяцев 2021 года.

Наиболее «ломучими» оказались 10-летние Kia Ceed с процентом отказов узлов и агрегатов в 52,7%. Причем, как отмечают в ADAC, до трехлетнего возраста такие автомобили почти не беспокоят своих владельцев, но затем постепенно начинают «хандрить». Чаще всего из строя выходят стартер, бензонасос, электрические цепи и свечи зажигания.

На второй позиции расположился Hyundai i20 c 42,2% неисправностей. В случае с этим городским автомобилем наиболее частым поломкам подвержены стартер, дверные замки, а также система зажигания.

Тройку замкнул еще один «кореец» – Kia Sportage (38,6%), повторяющий наиболее частые проблемы, аналогичные его собрату по модельному ряду (Ceed).

Среди других проблемных автомобилей начала 2021 года специалисты ADAC выделили: Smart Forfour (32,8%), Opel Insignia (32,1%), Ford S-Max (30,7%) и Renault Kangoo с 30,1% поломок.